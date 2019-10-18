Beyaz Saray’da Suriye savaşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Beyaz Saray’da Kongre’deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin önde gelen senatörleriyle biraraya geldiği toplantı yüksek gerilime sahne oldu. Masada, Trump yönetiminin Suriye politikası ve Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı konuşulacaktı ancak toplantı Trump’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sarf ettiği sözler nedeniyle olaylı sona erdi. ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından, Beyaz Saray’ın “Barış Pınarı Harekatı” dolayısıyla “bölgeden çekilme” kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60’a karşı 354 oyla onaylamıştı.

Pelosi’nin toplantı sırasında çekilen fotoğrafı, “İşte gerçek lider” yorumlarıyla Trump karşıtları tarafından paylaşıldı.

ÜÇÜNCÜ SINIF POLİTİKACI

Trump’ın, Suriye toplantısında, Kongre’de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile tartıştığı öğrenildi. Trump’ın Demokrat partililere Pelosi için “Üçüncü sınıf bir politikacıdır. Onun peşinden neden gidiyorsunuz” sözleri üzerine Demokratlar toplantıyı terk etti.

ASABİ NANCY

Nancy Pelosi (orta)

ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray’daki toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı. Pelosi’nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, “Asabi Nancy sinirden deliye döndü” notunu düştü. Yaptığı diğer paylaşımda ise Pelosi, Schumer ve Hoyer’in koltuklarının boş olduğu fotoğrafa yer veren Trump, “Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı” bilgisini paylaştı.

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KAFADAN SORUNU VAR

Trump ve Demokratların Suriye tartışması olaylı sona erdi.

Trump yaptığı son paylaşımda ise “Pelosi’nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya kafadan sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray’da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!” ifadelerini kullandı.

EDEPSİZ TARTIŞMA

Öte yandan Pelosi, Schumer ve Hoyer, toplantının ardından Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Schumer, “Trump, özellikle de Pelosi’ye karşı aşağılayıcıydı. Pelosi, sükunetini tamamen korudu ancak Trump ona ‘üçüncü sınıf siyasetçi’ dedi. Bu bir diyalog değildi. Bu edepsiz bir tartışmaydı ve gerçeklere odaklanmıyordu.” dedi. Pelosi ise Trump’ın, Kongre’de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiğini belirterek, “Üzülerek söylüyorum, Trump’ın sinirden delirmesine şahit olduk.” diye konuştu.

Mattarella oldu Mozzarella

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray’daki görüşmesi de komik anlara sebep oldu. Toplantı sonrasında basın toplantısı yapan Trump, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya hitap ederken İtalya’nın meşhur peyniri ‘mozzarella’ ile karıştırıp sık sık ‘Başkan Mozzarella’ dedi. Trump’ın, “Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı” ifadelerini de kullanması da şaşkınlığa sebep oldu.