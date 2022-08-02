Dünya Yemende ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı
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Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve bugün sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Yemende ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı
Arşiv.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Tarafların (Yemen hükumeti ve Husiler) 2 Ağustos'tan başlayıp 2 Ekim'e kadar ateşkesi aynı şartlarla 2 ay daha uzatma konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşmanın, tarafların mümkün olan en kısa sürede genişletilmiş bir ateşkes anlaşmasına varmak için müzakereleri yoğunlaştırma taahhüdünü de içerdiğini aktardı.

Yemen hükumeti ve Husilere sunduğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili taraflardan önemli yorumlar aldığını aktaran Grundberg, şunları kaydetti:

"Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir ödeme mekanizması üzerinde bir anlaşmaya varılmasına, memur ve emekli maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine, Taiz ve diğer illerin yollarının açılmasına, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan iki yönlü daha fazla uçuş gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak Hudeyde Limanı'ndan düzenli akışının sağlanmasına katkı sunabilir."

Yemen'deki iç savaş ve 2. kez uzatılan ateşkes

  • Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
  • BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
  • Grundberg, 2 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala, ülkedeki çatışan taraflarının 2 ay süreyle daha ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı.
  • Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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