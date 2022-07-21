Yemen'deki ateşkesin uzatılması için yeniden harekete geçildi

Grundberg, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 2 Nisan'da sağlanan ateşkesin uzatılması için yürüttüğü çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Ateşkesin 2 Ağustos'tan sonrasına uzatılması ve kapsamının genişletilmesi için Yemenli taraflarla yürüttüğü görüşmeleri yoğunlaştırdığını kaydeden Grundberg, "böylelikle, Yemen halkının bu süreçten daha fazla istifade edeceğini, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının güçleneceğini ve ekonomik ve güvenlikle ilgili öncelikler hakkında ciddi müzakerelerin yapılacağını" ifade etti.



Asıl amaçlarının, ülkedeki krizi sona erdirecek siyasi bir çözüme doğru ilerlemek olduğunu aktaran Grundberg, ateşkesin yaklaşık 4 aydır sürdüğüne, bunun 7 yıldır devam eden savaş ortamındaki en uzun sükunet dönemlerinden biri olduğuna ve bu süreçte sivil kayıpların azaldığına işaret etti.

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Grundberg, ateşkes boyunca Sana ile Amman arasında karşılıklı olarak 20, Kahire ile Sana arasında da bir sefer düzenlendiğini ve bu uçuşlarda 8 bin yolcu taşındığını, 2 Nisan-21 Temmuz 2022 tarihlerinde de Hudeyde Limanı'na 720 bin 270 ton akaryakıt taşıyan 26 tankerin ulaştığını kaydetti.

Ateşkesin, Yemenlilerin hayatında gözle görülür bir fark yarattığına dikkati çeken Grundberg, tarafların, ateşkesin uzatılması için yürüttüğü çalışmalara katılmalarını umduğunu belirtti.



Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen hükümeti ve Husiler, BM'nin girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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