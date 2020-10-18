Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yemendeki Husiler Tüm esirler için takas yapmaya hazırız
AFRİKA

Yemen'deki Husiler: Tüm esirler için takas yapmaya hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet ile yaptıkları anlaşma kapsamında alıkoydukları kişilerin tamamı için "esir değişimi" yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin destekleyici ve iyimser uluslararası tavırları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Yemen'de 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.
Yemen'de 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet ile yaptıkları anlaşma kapsamında alıkoydukları kişilerin tamamı için "esir değişimi" yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin destekleyici ve iyimser uluslararası tavırları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Yabancı uyruklu kişiler ve (Yemen Eski Savunma Bakanı) Mahmud es-Subeyhi dahil tüm esirler için takas yapmaya hazırız." ifadesini kullanan Husi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hapishanelerdeki tutuklulara "işkence" konusunda bağımsız bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında yapılan esir değişimi anlaşması kapsamında 15-16 Ekim'de 1061 kişi serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor
DÜNYA
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor

Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işliyor
DÜNYA
BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işliyor
Abone Ol Google News
Kurtarılmayı böyle bekledi

Kurtarılmayı böyle bekledi

İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde mahsur kaldı.
Yedi ay sonra bir ilk

Yedi ay sonra bir ilk

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilmişti.
Erivanı silahlandırıyorlar

Erivan'ı silahlandırıyorlar

Erdoğan'dan Fransa, ABD ve Rusya'ya tepki.
Kaşif göreve başladı

Kaşif göreve başladı

Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi.
Yedi gün <br>boyunca denetim

Yedi gün
boyunca denetim

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

Sayıları giderek artıyor

Sayıları giderek artıyor

Türkiye'ye nasıl geldiği bilinmiyor.
S-400'ler<br>Ankara'ya dönüyor

S-400'ler
Ankara'ya dönüyor

Sinop'taki test atışlarını başarıyla tamamladı.
Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Alçak saldırıyı görmezden geldi

Alçak saldırıyı görmezden geldi

​Amerikan basını, korkunç katliama tek satır yer vermedi.
Azerbaycan düşürdü

Azerbaycan düşürdü

​Ermenistan ordusuna bir darbe daha.
Açık kapı bıraktı

Açık kapı bıraktı

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama.
SİHA'lara yeni mühimmat

SİHA'lara yeni mühimmat

MAM-L'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor.
İstanbul <br>ve 32 ile uyarı

İstanbul
ve 32 ile uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
KKTC'de kritik gün

KKTC'de kritik gün

Halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.