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Dünya Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı Türkiyeye destek yağıyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi. Suudi Arabitan, Türk ürünlerine karşı başlattığı "yarı resmi boykot" kampanyası için hem tüketicilere hem de sektördekilere baskı yapsa da birçok Arap ülkesinden Türkiye'ye destek mesajları geliyor. Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden vatandaşlar, Twitter'dan paylaştıkları destek mesajlarında "Türkiye'nin yanındayız" dedi. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlarda "Yemenliyim ve Türkiye'yi destekliyorum. Allah'a Türkiye'ye güç ve zafer vermesi için dua ediyorum", "Filistinliyim ve gururla Türk mallarını destekliyorum", "Ürdünlüyüm ve Türkiye'yi destekliyorum" ifadeleri yer aldı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Twitter kullanıcılarından Türkiye'ye destek mesajları yağdı.
Twitter kullanıcılarından Türkiye'ye destek mesajları yağdı.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı başlattığı boykot kampanyası Arap dünyasında destek görmedi. Suudi Arabistan hem kendi vatandaşlarına hem de ticaret sektöründen sorumlu yetkililere yönelik "yarı resmi boykot" baskısı yaparken Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden Türkiye'ye destek geldi.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısırlılar Twitter üzerinden başlatıkları "Türkiye'nin yanındayız" hastagiyle desteklerini dile getiriyorlar.

"TÜRK MALLARINI GURURLA DESTEKLİYORUM"

Sosyal medya kullanıcılarının Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlarda "Yemenliyim ve Türkiye'yi destekliyorum. Allah'a güç ve zafer vermesi için dua ediyorum", "Filistinliyim ve gururla Türk mallarını destekliyorum", "Ürdünlüyüm ve Türkiye'yi destekliyorum" ifadeleri paylaşıldı.

Kullanıcılar "Türkiye'ye destek" etiketiyle binlerce tweet paylaştı.

BOYKOTTA İSRAİL ETKİSİ

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot" ile İsrail ürünlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn üzerinden Suud piyasasına girme olasılığı arasında güçlü bir bağlantı olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, Suudi Arabistan'ın yakın müttefikleri BAE ve Bahreyn'in eylül ayında İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından Riyad ile Tel Aviv arasında gayriresmi ve dolaylı bir yakınlaşma olmasını da bunun kanıtı olarak görüyor.

Öte yandan basında yer alan raporlara göre, Suudi Arabistan'da ticaret sektöründen sorumlu yetkililer, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye ile ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yapıyor.

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