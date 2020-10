Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı başlattığı boykot kampanyası Arap dünyasında destek görmedi. Suudi Arabistan hem kendi vatandaşlarına hem de ticaret sektöründen sorumlu yetkililere yönelik "yarı resmi boykot" baskısı yaparken Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden Türkiye'ye destek geldi.

TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısırlılar Twitter üzerinden başlatıkları "Türkiye'nin yanındayız" hastagiyle desteklerini dile getiriyorlar.

I am from Yemen and fully support turkey and ask allah to grant it the strength and victory #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا pic.twitter.com/O0HvkZQaLt — I love Yemen (@Abdalla74966286) October 15, 2020

"TÜRK MALLARINI GURURLA DESTEKLİYORUM"

Sosyal medya kullanıcılarının Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlarda "Yemenliyim ve Türkiye'yi destekliyorum. Allah'a güç ve zafer vermesi için dua ediyorum", "Filistinliyim ve gururla Türk mallarını destekliyorum", "Ürdünlüyüm ve Türkiye'yi destekliyorum" ifadeleri paylaşıldı.

I am Palestinian and I support the Turkish products proudly 🇹🇷#SupportTurkey#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا pic.twitter.com/lV6WgUbjhj — Khaled Safi #Palestine 🇵🇸 (@iKhaledSafi) October 15, 2020

Kullanıcılar "Türkiye'ye destek" etiketiyle binlerce tweet paylaştı.

I’m Jordanian and Palestinian .



(I support turkey 🇹🇷❤️🇵🇸)#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا



And I hate bala7a and bin ta3res . pic.twitter.com/pGOLw6ygJO REKLAM October 16, 2020

BOYKOTTA İSRAİL ETKİSİ

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot" ile İsrail ürünlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn üzerinden Suud piyasasına girme olasılığı arasında güçlü bir bağlantı olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, Suudi Arabistan'ın yakın müttefikleri BAE ve Bahreyn'in eylül ayında İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından Riyad ile Tel Aviv arasında gayriresmi ve dolaylı bir yakınlaşma olmasını da bunun kanıtı olarak görüyor.

Öte yandan basında yer alan raporlara göre, Suudi Arabistan'da ticaret sektöründen sorumlu yetkililer, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye ile ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yapıyor.