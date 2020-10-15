Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Aclan Al Aclan, kendisine ait Twitter hesabından birkez daha Türkiye’yi hedef alan bir paylaşımda bulundu. Aynı zamanda ülkesinin önde gelen iş insanlarından da olan Aclan, Suudi vatandaşlara, ülkedeki Türk şirketleri boykot etmesi için çağrıda bulundu.

Aclan şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak söylüyorum; yatırım yok, ithalat yok, turizm yok. Vatandaşlar ve iş adamları olarak Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak. Krallıkta faaliyet gösteren Türk şirketleriyle bile çalışmamaya davet ediyorum. Bu ülkemize karşı devam eden Türk düşmanlığına karşı vereceğimiz küçük bir yanıt olacaktır."

'Türkiye'yi boykot etmek milli görevimiz'

Aclan, daha önce de Türkiye'ye yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Suudi işadamları ve tüketicileri için Türk ürünlerini ve hizmetlerin boykot etmenin milli bir görev olduğunu savunan Aclan, “Türk yapımı her şeyi, ithal olsun, turizm ve yatırım olsun her Suudi iş adamı ve tüketici için bir sorumluluktur” ifadelerini kullanmıştı.