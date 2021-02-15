Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası üst düzeyli yardım konferansı düzenleneceğini açıkladı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 21:19 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 21:26 AA