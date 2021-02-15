Dünya Yemendeki insani kriz için 1 Martta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek
ORTADOĞU

Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası yardım konferansı düzenlenecek

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası üst düzeyli yardım konferansı düzenleneceğini açıkladı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, İsviçre ve İsveç tarafından düzenlenecek yardım konferansında Yemen'de korkunç boyutlara ulaşan insani kriz için taahhütler açıklanacağını söyledi.

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Yemen nüfusunun yüzde 80'i yardıma muhtaç

  • Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

6 yıldır süren çatışmalarda binlerce insan öldü

  • Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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