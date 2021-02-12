Sadakataşı’ndan Yemen’e 1 milyon TL’lik insani yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen’deki drama kayıtsız kalmayarak ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla yardım çalışmalarına başladı. Dernek 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ülkeye başta gıda, barınma ve sağlık olmak üzere birçok alanda yardım çalışmalarına başladı.

Yemen’de genel durum

Yemen’de yaşanan kıtlık ve ekonomik problemler nedeniyle insanlar gıda temin edemiyor. Ülkede her 10 dakikada bir çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Birçok insan ağaç yaprakları yiyerek yaşam tutunuyor. Ülkede 24 milyon insan yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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Acil yardım dağıtımları

Sadakataşı Derneği, Yemen’in Taiz, Aden ve Hudeyde bölgelerinde yaşayan 500 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası, kurban eti, hijyen kolisi ve çocuk paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek yardımların devamında Marib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında 100 tanker içilebilir temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Sağlık desteği ve mobil klinik

Yaşanan iç savaştan dolayı Yemen’de binlerce kişi sakat kaldı. Zor durumda olan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan 50 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Ülkede altyapı ve sağlık sistemi çökmüş durumda, her geçen gün salgın hastalıklar ve ölümler artıyor. Dernek bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla içinde tüm tıbbi ekipmanların bulunduğu mobil kliniği önümüzdeki günlerde kriz bölgelerine ulaştıracak.

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İlk etapta 1 milyon TL değerinde yardım

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yeryüzünün en büyük insanlık krizi Yemen’de yaşanıyor. Bölgede milyonlarca insan acil yardım bekliyor. Başta gıda, sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere birçok konuda bölgeye yardım ulaştırıyoruz. İlk etapta kardeşlerimize 1 milyon TL değerinde insani yardım yapacağız. Hayırsever vatandaşlarımızı zor durumda olan Yemenli kardeşlerine destek olmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.