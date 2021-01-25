Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek

ABD’de Vermont Senatörü Bernie Sanders, yeni Başkan Joe Biden için geçen çarşamba günü düzenlenen yemin törenine yün eldivenleriyle katıldı. Herkesin resmi kıyafetlerle yer aldığı yemin töreninde Bernie Sanders’ın bir sandalyede yün eldivenleriyle çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.
YARDIM KURULUŞU SATACAK
Fotoğraf montajlanarak espri amacıyla çok değişik şekillerde kullanıldı. Sanders ise bu ilgiyi bir kampanyaya dönüştürdü ve üzerinde yemin töreninde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri satışa sunarak, ihtiyacı olanlara yemek dağıtan Meals on Wheels adlı yardım kuruluşuna para toplamaya başladı.
79 yaşındaki Bernie Sanders’ın kendi internet sitesinde 45 dolardan (333 lira) satışa sunulan sweatshirte yoğun talep olduğu belirtildi.