Dünya Yemin töreninde Joe Bidendan daha çok konuşulmuştu Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek
AMERİKA

Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine yün eldivenleriyle katılarak gündem olan Senatör Bernie Sanders, bu ilgiyi hayırlı bir işe dönüştürdü. Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkardı.

Haber Merkezi Diğer
Bernia Sanders
Bernia Sanders

ABD’de Vermont Senatörü Bernie Sanders, yeni Başkan Joe Biden için geçen çarşamba günü düzenlenen yemin törenine yün eldivenleriyle katıldı. Herkesin resmi kıyafetlerle yer aldığı yemin töreninde Bernie Sanders’ın bir sandalyede yün eldivenleriyle çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

YARDIM KURULUŞU SATACAK

Fotoğraf montajlanarak espri amacıyla çok değişik şekillerde kullanıldı. Sanders ise bu ilgiyi bir kampanyaya dönüştürdü ve üzerinde yemin töreninde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri satışa sunarak, ihtiyacı olanlara yemek dağıtan Meals on Wheels adlı yardım kuruluşuna para toplamaya başladı.

79 yaşındaki Bernie Sanders’ın kendi internet sitesinde 45 dolardan (333 lira) satışa sunulan sweatshirte yoğun talep olduğu belirtildi.

Bu fotoğraf yemin törenine damga vurdu: Dünya oturuşunu ve eldivenlerini konuştu
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Bu fotoğraf yemin törenine damga vurdu: Dünya oturuşunu ve eldivenlerini konuştu
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Yemin törenine damga vuran fotoğraflardan biri ise ABD başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı olan senatör Bernie Sanders'ın fotoğrafı oldu. Sosyal medyada yemin törenine dair en çok konuşulan şeylerden biri Sanders'ın eldivenleri ve oturuşu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Sanders'in fotoğrafını çokça paylaştı.


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