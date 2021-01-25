Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek

Bu fotoğraf yemin törenine damga vurdu: Dünya oturuşunu ve eldivenlerini konuştu

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Yemin törenine damga vuran fotoğraflardan biri ise ABD başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı olan senatör Bernie Sanders'ın fotoğrafı oldu. Sosyal medyada yemin törenine dair en çok konuşulan şeylerden biri Sanders'ın eldivenleri ve oturuşu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Sanders'in fotoğrafını çokça paylaştı.

