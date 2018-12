Yeni görevim halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin güvenoyunu almasının ardından, “Yeni bir görevim var; halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirerek herkesin yararına çalışmasını sağlamak." dedi.

Parti içi güvenoylamasını kazandıktan sonra Başbakanlık ofisi “10 Numara”da basına açıklamalarda bulunan May, yeni misyonunu “halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi bir araya getirmek olarak açıkladı.

Bu işe parlamentodan başlanması gerektiğini belirten May, “Bu, bütün siyasetçilerin bir araya gelmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etmesiyle başlamalı.” diye konuştu.

May, hakkında güvenoylaması talep edilmesine yol açan Brexit anlaşmasındaki “tedbir maddesi” konusunda muhataplarından yasal güvenceler alma ve milletvekillerinin kaygılarını giderme sözü de verdi.

May hakkındaki güvenoylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazanmış olasa da sert Brexitçi muhaliflerin May’in liderliğine itirazı sürdürebilecekleri belirtiliyor. Avrupa Araştırma Grubu çatısı altında toplanan Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekillerinin, süreç içinde partiden kopabileceği yorumları da yapılıyor.

May'in, güvenoyu alsa bile hakkındaki güvensizlik oylarının 100'ü geçmesi halinde istifa edebileceği ifade ediliyordu. Başbakan May'in otoritesi, temmuz ayında açıkladığı yeni Brexit yaklaşımının ardından kabinesinde yaşanan istifalarla zayıfladı. İstifa eden 10 bakan arasında bir dışişleri bakanı, 2 Brexit bakanı ve bir çalışma bakanı da yer aldı.

May, geçen yıl kendi girişimiyle gidilen erken seçimde parlamentodaki tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmişti. Başbakan May’in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi ihtimali halen zor görülüyor. Bugünkü güvenoylamasında May’e karşı oy veren 117 milletvekilinin yanı sıra May’in azınlık hükümetine dışarından destek veren Kuzey İrlanda’nın sert Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin de (DUP) anlaşmaya ret oyu vermesi bekleniyor.

Brexit anlaşması krizinin sürmesi halinde ülkenin AB’den ayrılmasının gecikmesi veya iptali de gündeme gelebilir. Bir diğer ihtimal de May’in AB’den anlaşmasız ayrılık kararı vermesi olabilir.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı almıştı. Seçmenlerin yüzde 52'sinin Brexit yönünde oy kullandığı ülkede, kamuoyundaki bölünmüşlük derinleşerek devam etti. Ülkede AB üyeliği konusunda yeni bir referanduma gidilmesi için kampanya yürüten gruplar bulunuyor.

Kriz getiren anlaşma

May'in Brexit anlaşması, içerdiği "tedbir maddesi" nedeniyle İngiltere'de hiçbir kesimi memnun etmemişti. Madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor

Anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunan sert Brexit yanlıları, AB'nin tedbir maddesinin kaldırılmasını engelleyerek İngiltere'yi Gümrük Birliği ve sonu belirsiz müzakerelere maruz bırakacağını iddia ediyor. Bu kesimlere göre AB üyesi ülkeler de tedbir maddesini İngiltere ile ikili sorunlarının müzakerelerinde koz olarak kullanmaya yönelebilecek

AB'nin pasif parçası haline gelecek

Ilımlı Brexit yanlılarıyla AB'de kalma taraftarları ise anlaşmanın İngiltere'yi üye sıfatıyla yönetiminde söz sahibi olduğu AB'nin pasif parçası haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.

May, anlaşmanın parlamentodan geçemeyeceğini öngörerek oylanmasını ertelemişti. May geçen hafta parlamentoda yapılan kritik oylamalarda parti içi muhalefetin muhalefet partileri ile hareket etmesi yüzünden yenilgiye uğramıştı. May, dün Brexit konusunda muhalifleri tatmin edecek yeni tavizler almak ümidiyle bazı Avrupalı muhataplarıyla bir araya gelmişti.

