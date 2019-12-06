Dünya Yeni S-400 anlaşması Rusya ve Türkiye üzerinde çalışıyor
ASYA

Yeni S-400 anlaşması: Rusya ve Türkiye üzerinde çalışıyor

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya’nın 2020’de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor
Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor
  • Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, “Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması” dedi.

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Rusya yönetimine bağlı silah ihracat şirketi Rosoboroneexport Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov geçen ay, Moskova’nın Türkiye’ye daha fazla S-400 gönderilmesini umduğunu duyurmuştu.

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