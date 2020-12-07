Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den camilere yönelik saldırılarda hesap verebilirlik sözü

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, kabine toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, saldırının kurbanlarının ailelerine hesap verebilirliği taahhüt etti. Ardern, saldırıda resmi kurumların ihmali olup olmadığını öğrenmek için oluşturulan komisyonunun soruşturmasının bulgularının salı günü parlamentoda tartışılacağını söyledi.

Jacinda Ardern, "Müslüman topluluğunun uygulama açısından hesap verebilirliği görmek isteyeceğini kesinlikle takdirle karşılıyorum. Bu çabaların koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmek isteyecekler, biz de bunu sağlayacağız." diye konuştu.

HAYAT Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kardeşi öldürülmüştü: Ceza yüreğimize su serpti

Resmi kurumların zaafı olup olmadığından emin olmak istedik

Ardern, "çok kapsamlı" raporun tavsiyelerinin bir dizi alanı kapsadığını ve tüm bunlarla ilgili uygulamaların biraz zaman alabileceğini belirterek, "Resmi kurumların herhangi bir zaafı olup olmadığından emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 1970'lerin sonunda Afganistan'dan göçen 71 yaşındaki Davud Nabi'nin terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi arasında bulunuyor. Nabi, katliamın tespit edilen ilk kurbanı. Saldırı öncesi camiye gelen teröristi 'Selam kardeşim' diye karşılıyor ve silah doğrultuğunda başkasını kurtarmaya çalışırken vuruluyor. Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi'nin terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtildi. Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmıştı ve saldırının simgesi haline gelmişti Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler arasında 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim de bulunuyor. Mucad'ın abisi Abdi İbrahim, Bizim için gerçekten çok zor. Herkes arayıp ne olduğunu soruyor. Şu an bunla yüzleşmek bizim için çok zor. Mucad oyun oynamayı seven, hayat dolu bir çocuktu. Daima neşeli, güler yüzlüydü. ifadelerini kullandı. Abdullahi Dirie. 4 yaşında. Katliamda hayatını kaybeden en küçük ikinci kişi. Babası ve ağabeyleriyle namaza gelmişti. Ara Parvin. 42 yaşında. 1994'te kocası Ferid'le Bangladeş'ten göç ettiler. Ferid, yıllar sonra rahatsızlanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Dün terörist saldıracakken, Ara kendini 3 kurşunun önüne attı. Ferid'i kurtardı. Kendi şehit oldu. Saldırı sırasında Nur Camisi'nde bulunan Pakistan göçmeni Naim Raşid ve 21 yaşındaki oğlu Talha'nın da hayatını kaybettiği bildirildi. Raşid'in kayınbiraderi Dr. Hurşit Alam, yerel basına yaptığı açıklamada, Christchurch'te öğretmenlik yapan Raşid'in teröristi engellemeye çalışırken hayatını kaybettiğini ifade etti. Raşid'in 21 yaşındaki oğlu Talha da saldırıda yaşamını yitirdi. Caminin kurucusu Mohammad Atta Alayan ve oğlu kendi kurduğu camide katledildi. Muhammed Alayan Filistinli bir sığınmacıydı. Caminin kuruluşu için yardım toplayıp, Müslüman toplumun sorunlarıyla ilgileniyordu. Suriyeli mülteci Halid Mustafa. Yeni bir yaşam için, savaşla tarumar olmuş Suriye'den ailesiyle Yeni Zelanda'ya giden Halid, Cuma namazı için gittiği camide katledildi. Canturbury Üniversitesinde görev yapan Öğretim Üyesi Harun Mahmud'un da şehit olanlar arasında olduğu bildirildi. Pakistan'da finans alanında eğitim alan Mahmud, doktorasını Yeni Zelanda'da Lincon Üniversitesinde işletme alanında yapmıştı. Yeni Zelanda'daki şehitlerin hikayeleri yürekleri yaraladı Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve henüz haber alınmayanlar arasında çok sayıda eğitimli, meslek sahibi kişi ile yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler bulunuyor.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kraliyet Komisyonunun 792 sayfalık raporu tamamlanması 18 ay sürdü. Raporun, güvenlik kurumları, Müslüman topluluk liderleri ve uzmanlar dahil yüzlerce kişiyle yapılan röportajları içerdiğine işaret ediliyor.

HAYAT Christchurch saldırısı mağduru Wasseim Alsati: Bize yalnızca Türkiye yardım eder

Ardern, pazar günü kurbanların aile üyeleriyle ve hayatta kalanlardan bazılarıyla görüşmüş, raporla ilgili acil eylem sözü vermişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

REKLAM

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.