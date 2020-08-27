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Hayat Yeni Zelandadaki cami saldırısında kardeşi öldürülmüştü Ceza yüreğimize su serpti
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Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kardeşi öldürülmüştü: Ceza yüreğimize su serpti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı kaybeden Yahya Tuyan, katil zanlısının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Bu karar, bir nebze de olsa bizim yüreğimize su serpti. Teröristin, bu cezayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Duruşmadaki tavırları bile rahat, hiçbir pişmanlık duymuyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı kaybeden Yahya Tuyan, katil zanlısının ömür boyu hapis cezası almasının yüreklerine su serptiğini söyledi.
Terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı kaybeden Yahya Tuyan, katil zanlısının ömür boyu hapis cezası almasının yüreklerine su serptiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da, 15 Mart 2019 tarihinde, iki camiye düzenlediği silahlı saldırı ile 1'i Türk 51 Müslümanı öldüren terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıda yaralanan ve 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası, bilgisayar mühendisi Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, mahkeme kararını değerlendirdi.

"Biz, idam talep etmiştik"


Olayın üzerinden 532 gün geçtiğini ve 24 Ağustos'ta başlayan karar duruşmasının bugün sonuçlandığını belirten Tuyan, "Biz, idam talep etmiştik ama müebbet hapis cezası çıktı. Bu karar bir nebze de olsa bizim yüreğimize su serpti. Ben teröristin bu cezayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Duruşmadaki tavırları bile rahat, hiçbir pişmanlık duymuyor. Annem babam da 6 Ağustos'tan beri orada. Mahkemeyi izlemek için gitmişlerdi. Bugün onlarla görüştük, onlar da kararı olumlu karşıladılar. Ama annemin acısı dinmiyor tabii ki anne acısı, ayrı bir şey" dedi.
  • Tuyan, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması, bir daha karşılaşılmaması için daha ağır ceza verilmesi gerekirdi ama o ülkede idam cezası yokmuş. Verilebilecek en ağır cezayı verdiklerini ifade ettiler. Dünyanın her tarafından İslama, Müslümanlara yönelik saldırılar var, ırkçılık faaliyetleri var. O yüzden bu tür insanlara karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmalı" diye konuştu.


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