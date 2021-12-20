Dünya Yeni Zelanda gelecek nesiller için sigarayı yasaklıyor
OKYANUSYA

Yeni Zelanda gelecek nesiller için sigarayı yasaklıyor

Yeni Zelanda'da bir sonraki neslin sigara kullanmasının resmen yasaklanacağını duyuruldu. Alınan karara göre 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.

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Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda gelecek nesiller için sigarayı yasaklıyor
Foto: Arşiv.

Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklanıyor. Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa çerçevesinde sigara ve tütün ürünü alamayacak. Sağlık Bakanı Dr Ayesha Verall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz" dedi. Ülkede sigara içme oranının 2025 yılına kadar yüzde 5'e düşürülmesi, sonrasında tamamen yasaklanması hedefleniyor.

  • Şu anda Yeni Zelandalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 13'ü sigara içerken, bu oran yaklaşık 10 yıl önce yüzde 18'di.

Alınan kararlar arasında ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyelerinin sınırlandırılması da yer alırken, sigara satan dükkan sayısı da 500'ün altına düşürülecek ve bağımlılık servislerine daha çok fon ayrılacak. Yeni kısıtlamalar e-sigara ürünlerini ise etkilemeyecek.

KARARLAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ülkedeki sağlık uzmanları, tütüne erişimi azaltan ve sigaralardaki nikotin seviyelerini kısıtlayan kararları memnuniyetle karşıladı. Otago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Janet Hook, "Bu, insanların zararlı ürünleri bırakmasına veya daha az zararlı ürünlere geçmesine yardımcı olacak ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini çok daha düşük hale getirecek" dedi.

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