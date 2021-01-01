Gündem Sigara paketleriyle ilgili önemli karar Uyarılarının tam görünür olma zorunluluğu uzatıldı
ANKARA

Sigara paketleriyle ilgili önemli karar: Uyarılarının tam görünür olma zorunluluğu uzatıldı

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının bütünüyle görünür olmasına yönelik zorunluluğun uygulanması için tanınan geçiş süreci 6 ay uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uyarılar kapatılamayacak

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

Sigarada tarihi adım: Yarından itibaren yeni paketler ile satılacak
EKONOMİ
Sigarada tarihi adım: Yarından itibaren yeni paketler ile satılacak
  • Yapılan değişiklikle söz konusu süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Erdoğan'ın gündeme getirdiği tek tip sigara uygulaması 5 Aralık'ta başlıyor
EKONOMİ
Erdoğan'ın gündeme getirdiği tek tip sigara uygulaması 5 Aralık'ta başlıyor

Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu
OYNAT 01:47
Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Gündüz'ün sigara içtiğini duyan Erdoğan'ın, gazinin sigarasını aldığı o anlar evde gülüşmelere sebep oldu.


Abone Ol Google News
Tuzlada korkutan yangın

Tuzla'da korkutan yangın

​Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaya müdahale ediliyor.
Hiçbir şey olmamış gibi!

Hiçbir şey olmamış gibi!

​Vuhan'da yeni yıla böyle girdiler.
Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde: Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk

Tatil cuma gününe denk geldi

Tatil cuma gününe denk geldi

Japonya'daki Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti...
Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

Silivri'de yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın.
Esenyurt'ta<br>ambulans devrildi

Esenyurt'ta
ambulans devrildi

Ambulansta bulunan sağlık personeli ve taşınan hasta yaralandı.
Denizli'de yürek burkan kaza

Denizli'de yürek burkan kaza

​Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.