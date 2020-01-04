Ekonomi Sigarada tarihi adım Yarından itibaren yeni paketler ile satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eski sigara paketleri yarından itibaren tarihe karışıyor

Sigarada tarihi adım: Yarından itibaren yeni paketler ile satılacak

Sigara paketlerindeki renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefi ile yürürlüğe alınan tek tip paket uygulaması kapsamında yarından itibaren sadece yeni paketli ürünlerin satışı yapılabilecek. 5 Aralık'tan itibaren eski paketlerle üretime son verilirken, firmalar ise piyasadaki eski tip paketleri toplatmaya başlamıştı.

Haber Merkezi AA
Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçildi.
Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, yarından itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

ESKİ TİP PAKETLER TOPLATILIYOR

Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

Yarından itibaren sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

TEK TİP OLACAK

Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Yurt dışında uygulanan tek tip paket uygulaması.
  • Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerinin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olacak. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya diğer işaretleri kaldırıldı.

YÜZDE 85'İ UYARI ALANI OLACAK

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik sağlık uyarısı belirlendi.

Paketlerdeki ibarelerden biri de birleşik sağlık uyarıları içinde yer alan "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajı.

Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor.

Paketlerde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" mesajı bulunuyor.

Yeni paketlerdeki resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."

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