Dünya Yeni Zelandada 10 binden fazla teslim edildi
OKYANUSYA

Yeni Zelanda’da 10 binden fazla teslim edildi

Christchurch’te yaşanan cami katliamından sonra Yeni Zelanda hükümetinin yarı otomatik silahların teslim edilmesiyle ilgili çıkardığı af yasası kapsamında 10 binden fazla silah teslim edildi, bin 269 askeri tarzda silah iade edildi.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Yeni Zelanda hükümeti, geçen Mart ayında Christchurch kentinde iki farklı camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede yarı otomatik silahlıların sorgusuz olarak teslim edilmesi için af çıkarmıştı. Aftan yararlanan vatandaşlar, 10 binden fazla yarı otomatik silahını hükümet yetkililerine teslim etti.

  • Temmuz ayının ortasından bu yana sivillerin polis ekiplerine bin 22 silah verdiği öğrenildi. Hükümetin çıkardığı af kapsamında bin 269 askeri tarzda silah iade edildi. Polis ekipleri, vatandaşlara bu silahları nasıl elde ettiklerini dair soru sormadı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, Yeni Zelandalıların 1,2 ile 1,5 milyon arasında silaha sahip olduğunu ileri sürüyor. Yarı otomatik silah bulunduran vatandaşlar, aftan yararlanmak için 20 Aralık tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Ne olmuştu?

Avustralya doğumlu ve beyazların üstünlüğüne inanan Brenton Tarrant, 15 Mart’ta Christchurch kentinde iki farkı camide katliam yaparak 51 kişiyi öldürmüş ve pek çok kişiyi de yaralamıştı.

Saldırının hemen ardından Nisan ayında Yeni Zelanda Parlamentosu yarı otomatik silahları yasaklayan bir tasarıyı kabul etti. Vatandaşlara, silahları ve onları yarı otomatik hale getirmek için kullanılabilecek mekanizma, şarjör ve mühimmat ile beşten fazla şarjör kapasiteli av tüfeklerinin hükümete teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

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