Yeni Zelanda'da çocuk ıslahevinde kaydedilmiş dövüş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ülkede infiale neden oldu.
Guardian'ın haberine göre, yerel basında, Güney Auckland'da bulunan Oranga Tamariki tesisinde çekilmiş dövüş görüntüleri yayınlandı.
Kayıtlarda, iki çocuğun dövüştüğü, çocuklardan birinin diğerini ayakta duramayacak hale getirene kadar yumruklayıp tekmelediği, bu sırada etraflarını çevreleyenlerin tezahürat yaparak çocukları kışkırttığı görüldü.
Olay sırasında orada bulunan 4 personel, dövüşü kayda almaları ve müdahale etmemeleri nedeniyle görevden alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, henüz resmi bir suçlama yapılmadı.