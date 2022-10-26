Dünya Yeni Zelandada ilk kez kadın milletvekili sayısı erkekleri geçti
OKYANUSYA

Yeni Zelanda'da ilk kez kadın milletvekili sayısı erkekleri geçti

Eski Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın, İrlanda Büyükelçisi olmak üzere meclisten ayrılmasının ardından İşçi Partisinden Soraya Peke-Mason'ın, parlamentoda yemin etmesiyle kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını geçti. Parlamentodaki son değişikliklerin ardından kadın milletvekili sayısı 60, erkeklerinki 59 oldu.

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Yeni Zelandada ilk kez kadın milletvekili sayısı erkekleri geçti
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Eski Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın, İrlanda Büyükelçisi olmak üzere meclisten ayrılmasının ardından İşçi Partisinden Soraya Peke-Mason'ın, parlamentoda yemin etmesiyle kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını geçti.

Parlamentodaki son değişikliklerin ardından kadın milletvekili sayısı 60, erkeklerinki 59 oldu.

Peke-Mason, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bugünün, benim için özel bir gün olmasının yanında Yeni Zelanda için de tarihi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) verilerine göre, Yeni Zelanda, bu yıl parlamentosunda en az yüzde 50 kadın temsili bulunan 6 ülke arasında yer aldı.

Diğer ülkeler Küba, Meksika, Nikaragua, Ruanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı.

Verilere göre, küresel olarak milletvekillerinin yaklaşık yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor.

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