|
Dünya

Yeni Zelanda'da Chris Hipkins başbakanlık koltuğuna oturdu

Yeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu. Hipkins aynı zamanda Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.

09:39 . 25/01/2023 Çarşamba
AA
Chris Hipkins

Chris Hipkins

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra yeni başbakan belli oldu.

Ada ülkesinde İşçi Partisi liderliğine seçilen 44 yaşındaki Chris Hipkins için başkent Wellington'da yemin töreni düzenlendi.

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ev sahipliğindeki törende Hipkins, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu

Törende Hipkins, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.

Seçim ekimde

Yeni Başbakan Chris Hipkins, törendeki konuşmasında "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve sorumluluğu. Önümdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.

Hipkins, dünya geneli "enflasyon salgını" şeklinde tanımladığı dönemde, "geçim kaynağı sorunları" ile orta ve düşük gelirli Yeni Zelandalılara odaklanacağını taahhüt etti.

Başbakan Yardımcılığına Carmel Sepuloni getirildi. Ülkede 14 Ekim'de genel seçimler düzenlenmesi planlanıyor.

Tek aday girmişti

Yeni görevine kadar Hipkins, Temsilciler Meclisi liderliği ile Eğitim, Polis ve Kamu Hizmeti Bakanlığı vazifelerini yürütüyordu.

Kovid-19 Politikalarından Sorumlu Bakan görevini de üstlenen Hipkins, kriz yönetimi konusunda kamuoyunda ses getirmişti.

İşçi Partisi liderlik seçimlerinde tek aday olarak giren Hipkins'in, Ardern yerine başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

"İşin hakkını verecek kadar"

2017-23'teki görev dönemiyle Ardern, 19 Ocak'taki açıklamasında, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakacağını söylemişti.

42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.

Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde Ardern, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

5 milyonu aşkın nüfuslu ada ülkesi Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun güneybatı bölgesinde yer alıyor.


#Chris Hipkins
#Yeni Zelanda
#başbakanlık
#koltuk
2 saat önce
default-profile-img
Yeni Zelanda'da Chris Hipkins başbakanlık koltuğuna oturdu
Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyuması gerekirken uçuyorlar
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YÖKDİL 2023 başvuruları başladı mı?
Fenerbahçe Oosterwolde ile anlaştı Parma'yı bekliyor
Muayeneye kuzusuyla beraber geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.