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Dünya

Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins oldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in görevden ayrılmasının ardından ülkenin yeni Başbakanı Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins seçildi.

12:48 . 22/01/2023 Pazar
IHA
Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins

Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins

Dünyanın en genç kadın Başbakanı olarak göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Şubat ayında İşçi Partisi liderliğini ve Başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. İktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri, ülkenin yeni Başbakanını ve parti liderini seçmek için oylama gerçekleştirdi. Tek aday olarak çıkan 44 yaşındaki Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins ülkenin yeni Başbakanı ve İşçi Partisi lideri olarak seçildi. Göreve gelmesinin ardından basın açıklaması yapan Hipkins, "Önümüzde duran güçlükler beni heyecanlandırıyor. Bu, hayatımın en büyük ayrılacağı ve sorumluluğu" ifadelerini kullandı. Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayacak olan Hipkins, 14 Ekim’de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini üstlenecek. Hipkins, Temmuz 2020’de Sağlık Bakanı olarak göreve gelmiş, daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle ise Covid-19 ile Mücadele Bakanı olarak atanmıştı. Hipkins, Covid-19’a karşı verdiği mücadeleler ile tanınıyor.



#Yeni Zelanda
#Başbakanı Chris Hipkins
#oy
13 dakika önce
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Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins oldu
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