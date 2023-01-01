|
Dünya
İstifa kararını duyurdu: Altı yıldır sürdürdüğü görevini şubat ayında bırakıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, altı yıldır sürdürdüğü görevini şubat ayında bırakacağını ve 14 Ekim'deki genel seçimlere katılmayacağını duyurdu. Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli seviyede değilim" ifadelerini kullandı.
9:16 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı
Jacinda Ardern
, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.

42 yaşındaki Başbakan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, 6 zorlu yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.

GENEL SEÇİMLERE KATILMAYACAK

Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.

Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDERSEM, ZARAR VERMİŞ OLURUM"

Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern,
"Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum"
dedi.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.



#Yeni Zelanda
#Jacinda Ardern
#İstifa
1 saat önce
default-profile-img
İstifa kararını duyurdu: Altı yıldır sürdürdüğü görevini şubat ayında bırakıyor
Çin'in Tibet bölgesinde çığ düştü: Sekiz kişi yaşamını yitirdi
Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın yeni yetenekleri
Bakan Soylu: İstanbul'da 286 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da sabah saatlerinde beliren bulut gündem oldu
Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın yeni yetenekleri
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.