​YPG/PKK'lı teröristler SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor

Spor

Galatasaray'ın kurtuluş projesi kulübün çıkmaz sokağı oldu

Galatasaray’ın ‘tarihimizin en büyük projelerinden’ biri olarak lanse ettiği Florya ve Riva projelerinde yaşanan son gelişmeler kulüp tarihinin en borçlu dönemine kapı aralayabilir. Sarı Kırmızılı kulüple anlaşma imzalayan Emlak Konut’un ‘fesih hakkını’ kullanması yeni bir dönemin habercisi olabilir. Konuyu yakından takip eden kaynaklar bu projelere güvenilerek Galatasaray yönetiminin çok ciddi borçlanma yaptığına işaret ederek, çözüm yolu bulunamaması halinde kulüp borcunun şimdikinin 2 katına çıkabileceği iddiasında. Eğer ‘felaket senaryosu’ olarak adlandırılan süreç başlar ve Galatasaray süreci yönetemezse kulüp mali açıdan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.