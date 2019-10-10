Dünya YPG/PKKlı teröristler SİHAların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

​YPG/PKK'lı teröristler SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor

YPG/PKK'lı teröristler SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinde TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Haber Merkezi AA
PKKPYD'li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi.
PKKPYD'li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

  • Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

DHA
YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinde TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 7 köy terörden arındırıldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 7 köy terörden arındırıldı

TSK'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, ilçeye bağlı El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırılmıştı.

DHA
Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Harekata katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) da köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan SMO'nun Tel Abyad ve doğusundaki Rasulayn'da ilerleyişi devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler
EKONOMİ
Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinde TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Suriye Milli Ordusundan sivillere: Birlikte barış içinde yaşayacağız
OYNAT 00:40
Suriye Milli Ordusundan sivillere: Birlikte barış içinde yaşayacağız
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde yaşayan sivillere barış içinde yaşayacaklarını söyledi.

Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

​PKK/PYD'li teröristler Türkiye'deki sivilleri hedef aldı.
İtalyanlar çekiliyor

İtalyanlar çekiliyor

Türkiye'nin askeri harekatı Doğu Akdeniz'de yankı buldu.
7 köy terörden arındırıldı

7 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Askerimizin yanındayız

Askerimizin yanındayız

Şenol Güneş'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.
'Yokuz!'

'Yokuz!'

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Barış Pınarı'na<br>milli damga

Barış Pınarı'na
milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.

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Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.

Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
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Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
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Mehmetçiğin
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​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
Şenol Güneş'den 'Barış Pınarı' mesajı:
Spor

Şenol Güneş'den 'Barış Pınarı' mesajı: "Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güneş, "Evlatlarımız orada savaşıyorlar. Evlatlarımızın yanındayız. Ülkemize yapılanların karşısındayız. Biz kendimizi korumak istiyoruz" dedi.
Galatasaray'ın kurtuluş projesi kulübün çıkmaz sokağı oldu
Spor

Galatasaray'ın kurtuluş projesi kulübün çıkmaz sokağı oldu

Galatasaray’ın ‘tarihimizin en büyük projelerinden’ biri olarak lanse ettiği Florya ve Riva projelerinde yaşanan son gelişmeler kulüp tarihinin en borçlu dönemine kapı aralayabilir. Sarı Kırmızılı kulüple anlaşma imzalayan Emlak Konut’un ‘fesih hakkını’ kullanması yeni bir dönemin habercisi olabilir. Konuyu yakından takip eden kaynaklar bu projelere güvenilerek Galatasaray yönetiminin çok ciddi borçlanma yaptığına işaret ederek, çözüm yolu bulunamaması halinde kulüp borcunun şimdikinin 2 katına çıkabileceği iddiasında. Eğer ‘felaket senaryosu’ olarak adlandırılan süreç başlar ve Galatasaray süreci yönetemezse kulüp mali açıdan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanada'lı mevkidaşı ile görüştü
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanada'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

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