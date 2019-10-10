Ekonomi Barış Pınarı Harekatına yerli ve milli damga İşte TSKnın gücüne güç katan sistemler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Barış Pınarı Harekatı'na "yerli ve milli" damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler

Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Fırtına Obüsü TSK'nın gücüne güç katıyor.
Fırtına Obüsü TSK'nın gücüne güç katıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kullanılan yerli ve milli silah sistemleri bakımından da dikkati çekiyor.

Son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan yararlanıyor.

Daha önceki "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarının ardından dün akşam saatlerinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan yerli sistemler öne çıkıyor.

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı: Sistemin menzili 200 km
DÜNYA
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı: Sistemin menzili 200 km

Teröristlerin haberleşme ağı kesildi

  • ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başladı.

DHA
KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı.

KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör etme" özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Milli roketatar sistemi hedefleri vurdu

Barış Pınarı'nda hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vuruldu.

ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı.

Yüzde yüz yerli ÇNRA'lar bu ay sahada!
OYNAT 00:47
Yüzde yüz yerli ÇNRA'lar bu ay sahada!
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) mühimmatının test atışları 2 Mart'ta başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak.

T-122 ÇNRA, 16-40 kilometre menzilde, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.

SİHA'lar havadan destek veriyor

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan ve TSK bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, önceki sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı'nda da kritik rol oynuyor.

AA
Bayraktar TB2, 24 saat havada kalabiliyor.

Haberleşme menzili 150 kilometre ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2, 24 saat havada kalabiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, hem harekat öncesi istihbarat sağlamada katkı sağlarken hem de harekat esnasında hedefleri etkisiz hale getirmede aktif rol oynuyor.

'Bayraktar TB2 dünyanın en iyisi'
OYNAT 00:00
'Bayraktar TB2 dünyanın en iyisi'
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selcuk Bayraktar CNNTürk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar 'Bayraktar TB2'nin kendi sınıfında fiyat-performans metriği en iyi olan ürünüz diyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Fırtına karadan, Göktürk uzaydan destek sağladı

ASELSAN'ın geliştirdiği, terörle mücadelede başarıyla görev yapan T-155 Fırtına obüsü, Barış Pınarı Harekatı'nda da rol alıyor.

İntikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bu sistem, gelişmiş süspansiyonu sayesinde engebeli arazi dahil her türlü alanda rahatça harekat icra edilebilmesine imkan veriyor.

Türk ‘Fırtına’sı teröristlerin korkulu rüyası
OYNAT 01:54
Türk ‘Fırtına’sı teröristlerin korkulu rüyası
Fırtına obüsü, teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılan obüs, verilen 'ateş' emriyle hedefleri yerle bir ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor.

GÖKTÜRK-2'den haber var: Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi
TEKNOLOJİ
GÖKTÜRK-2'den haber var: Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi

Harekatlarda baş roldeler

Bu silah ve sistemlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda yerli ve milli teknoloji, teçhizat ve araç-gereç de Mehmetçik'in mücadelesinde önemli görev üstleniyor.

  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tüm dünyanın ilgisini çeken T129 Atak Helikopteri, lazer güdümlü füze Cirit, Nüfuz Edici Bomba, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, SERHAT Havan Tespit Radar Sistemi, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 gibi yerli ürünlerin de Barış Pınarı Harekatı'nın çeşitli safhalarında bir kez daha güçlerini kanıtlaması bekleniyor.

Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
FOTOĞRAF 13
Title
Türkiye'nin yüzde yüz yerli tasarım ilk milli savaş gemi projesi MİLGEM'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Title
Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğinin sadece karasularımız içinde sağlanamayacağı bilinciyle başta Karadeniz, Ege ve Akdeniz olmak üzere dünya denizlerinde varlık gösteriyor.
Title
Uluslararası faaliyetlere, operasyonlara, tatbikatlara katılan Deniz Kuvvetleri, bu gayretler ve milli imkânlarla daha iyi seviyelere geliyor. Bu çerçevede, korvet ve firkateyn inşasının yanında denizaltı, karakol gemisi, lojistik gemileri ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi projelerini de sürdürülüyor.
Title
Türk denizciliğinin gurur veren projesi, MİLGEM korvet projesinin detaylarına gelin birlikte bakalım...
Title
1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile altın çağını yaşayan Türk denizciliği Osmanlı’dan aldığı miras ile 1996 yılında MİLGEM projesiyle yeni bir döneme girdi.
Title
Deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen proje 2004 yılında resmen başladı ve MİLGEM ada sınıfı korvetler dünya çapındaki teknolojik ilerlemelerin hepsini içinde barındırabilen bir yapıya kavuştu.
Title
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkanlarının azami oranda kullanıldığı Milli Gemi Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirildi.
Title
MİLGEM kapsamında ilk 4 gemi korvet olarak tamamlanırken, projesinin kuvvet komutanlığı tarafından başarılı bulunmasının ardından projede ilerleme kararı alındı ve proje revize edilerek donanmanın ihtiyacı olan daha çok hava savunma silah sistemi ağırlıklı önceliğe sahip yeni nesil savaş gemisi üretimine odaklanıldı.
Title
İstif sınıfı yeni nesil program ile 4 gemi daha donanmaya kazandırılması hedeflenirken, bölgesel hava savunma kabiliyetine sahip olacak dört hava savunma fırkateyninin tedariği için de çalışmalar devam ediyor.
Title
MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak yüzde 70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılandı ve bu oran kalem bazında yüzde 80 dolaylarında olduğu açıklandı.
Title
Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülürken, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedariği sağlandı.
Title
99,5 metre tam boy, 14,4 metre genişliğe sahip yerli savaş gemileri 2400 ton ağırlığa sahipler.. 29 deniz mili sürat kabiliyeti olan MİLGEM korvetler 10 gün denizde kalabiliyor…
Title
35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemine sahip savaş gemileri 10 tonluk helikopterler için gerekli ekipmana sahip şekilde inşa edildi.
Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: MİLGEM
Türk savunma sanayii, hava ve kara araçlarının yanında deniz araçlarıyla da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken MİLGEM projesi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Milli Gemi Projesi MİLGEM'in özellikleri nedir? MİLGEM hangi özelliklere sahip? Kaç tane milli gemi üretildi? İşte Türk savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği en önemli projelerden biri olan MİLGEM'e dair detaylar...

"Her zaman ve her yerde"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türk savunma sanayisi tarafından üretilen yerli ve milli silahların yer aldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Demir, "Savunma sanayisi her zaman ve her yerde TSK ile birlikte. Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" ifadesini kullandı.
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.
Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.