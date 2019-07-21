Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den Erdoğan'a birlik çağrısı Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "cesur adım" mesajı Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum" diyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2019, 11:17 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019, 11:27 AA