Dünya Yunan Başbakandan Cumhurbaşkanı Erdoğana "cesur adım" mesajı
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den Erdoğan'a birlik çağrısı

Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "cesur adım" mesajı

Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum" diyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakisç.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakisç.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." dedi.

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

  • "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

İki ülkenin yararına kullanılabilir

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor.

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