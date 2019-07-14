Rumlara ortak komite teklifi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis’e hidrokarbon kaynaklar konusunda ortak bir komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu. Akıncı'nın önerisine Türkiye’den destek geldi. Dışişleri, "Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbon kaynaklar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis'in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla iletti. Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

BM GÖZETİMİNDE OLMALI

Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye de gönderdi.

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TÜRKİYE'DEN KKTC’YE TAM DESTEK

Türkiye, KKTC’nin iş birliği önerisini memnuniyetle karşılarken, söz konusu öneriye tam destek verdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir iş birliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve Avrupa Birliği (AB) dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu iş birliği önerisine destek vermeleri ve Ada'daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

SÖZCÜ ÖMER ÇELİK’TEN ÇAĞRI

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, “Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC’nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye, hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır. Garantör ülkelerin ve AB’nin, Rum tarafının çatışmacı siyasetine karşı KKTC’nin barışçı siyasetine destek vermelerini bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Tüm taraflar kazançlı çıkar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta barıştan ve iş birliğinden tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir ortam var ama bunu sadece benim veya Türkiye’nin tekrar etmesi yeterli değil. Uluslararası aktörlere çok büyük görev düşüyor” şeklinde konuştu.

ANLAYIŞ BİRLİKTELİĞİ

Rum tarafının Türk tarafıyla bir anlayış birlikteliği sağlaması durumunda Ada’nın çevresindeki doğal zenginliklerden faydalanma imkanı bulabileceğini ancak güneydeki yönetimin bu yöndeki önerilerini halen kabul etmediğini söyleyen Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:

ZENGİNLİĞE PRATİK ULAŞIM

“Bir anlayış beraberliği sağlanırsa Rumlar bundan ne kazanacak? Şu anda denizin binlerce metre altında bulunan zenginlikler, su yüzüne çok daha rahat çıkabilecek. Belki Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin de bu denklemin içerisinde bir oyuncu olduğunu anladıklarında çok daha pratik, hızlı ve kestirme yollarla söz konusu zenginlikler uluslararası pazarlara ulaşabilecek.

BİR TÜRLÜ OLMADI

Gelin (Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri) bunu planlama aşamasından, su yüzüne çıkarıp satma aşamasına kadar konuşalım. Bir komite kuralım. Bir türlü olmadı. (Rum tarafıyla) Bu konuyu konuşamıyorsan nasıl diyalog kuracaksın ve uzlaşma sağlayacaksın.

İKİ HALK İÇİN DE YARARLI OLUR

Sayın Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununa yeni bir bakış açısı getirirse, iki ulusun yan yana ama iş birliği içerisinde gelişmelerini hedef yaparsa, bu her iki halk için bu çok büyük yararlar getirecektir diye düşünüyorum.”