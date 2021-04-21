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Dünya Yunanistan Suudi Arabistana Patriot bataryası verecek Anlaşma imzalandı
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Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası verecek: Anlaşma imzalandı

Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birinin Suudi Arabistan'a verilmesi konusunda Yunan ve Suudi dışişleri bakanları arasında anlaşma imzalandığı bildirildi. Patriot savunma sisteminin yakında Suudi Arabistan'da konuşlandırılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası verecek: Anlaşma imzalandı
Yunanistan, ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birini Suudi Arabistan'a verecek.

Atina'dan Riyad'a yapılan ziyaret kapsamında Patriot sağlanmasıyla ilgili anlaşma imzalandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad’da yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile imzaladığını belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

"BÜYÜK BİR İLERLEME"

Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirtti. Yunan bakan, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor.” diye konuştu.

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"SUUDİ ARABİSTAN TOPRAKLARINDA KONUŞLANDIRILACAK"

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu. Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

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  • Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias iki ülke arasında imzalanan "askeri anlaşmanın" ardından ortak iş birliğinin yönlerini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Dendias Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve farklı alanlarda ortak iş birliğinin yönleri ve bu iş birliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgesel meseleleri görüştü.Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Riyad Büyükelçisi Alexis Konstantopoulos görüşmede hazır bulundu.

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