Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı: Karşı koyacağız

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bazı ülkelerin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor. 21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tatbikatı izlemek üzere Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Miçotakis, üsteki konuşmasında Türkiye'yi hedef almaya kalktı, savunma yeteneklerini güçlendireceklerini söyledi.

"Türkiye'ye karşı koyacağız"

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos 21" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alıyor. Yunan basınından Greek City Times, Andravida Hava Üssü'ne giden Kiryakos Miçotakis'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Miçotakis'e, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da eşlik etti. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yunanistan silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve askeri bakımdan Türkiye'ye karşı koymak için NATO müttefikleri ve Orta Doğulu güçlerle askeri iş birliğini genişletme" sözü verdi.

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"Naif olamayız. Yeni bir dizi tehditle karşı karşıyayız." diye Yunanistan Başbakanı, "Dünyamız son derece karmaşık ve çevremiz ne yazık ki daha istikrarsız hale geliyor. Yunanistan, savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Fransa ile anlaşma arayışı

Yunanistan ile Fransa, geçen ocak ayında 6'sı yeni, 12'si ikinci el 18 Rafale uçağı için 2.3 milyar euroluk anlaşma imzalamıştı. Atina yönetiminin Fransa'dan ayrıca 6 Rafale savaş uçağı daha satın almayı değerlendirdiği yönünde haberler, Yunan basınında yer aldı. Böylece bu uçakların sayısının toplamda 24'e çıkarılması planlanıyor.

OYNAT 03:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz