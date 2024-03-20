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Dünya

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı Ege Deniz'ine düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ne düştü. Pilot hastaneye kaldırılırken, F-16'nın toplam dört savaş uçağıyla eğitim uçuşunda olduğu bildirildi.

16:31 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:32 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düştü.


Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.


F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.


Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.


Yunan Hava Kuvvetlerinden resmi açıklama

Yunanistan kanadı F-16 kazası ile ilgili resmi açıklama yayınladı. Söz konusu açıklama şöyle:

"20 Mart 2024 tarihinde yerel saatle 13:29'da Avcı Kanadı'nın 337. filosuna ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu esnasında denize düştü. Pilotumuzu kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgeye Helikopter, fırkateyn ve çok sayıda ekip sevk edilmiştir"
denildi.


#Yunanistan
#F-16
#Ege Denizi
39 dakika önce
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