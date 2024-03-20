Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı Ege Deniz'ine düştü

"20 Mart 2024 tarihinde yerel saatle 13:29'da Avcı Kanadı'nın 337. filosuna ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu esnasında denize düştü. Pilotumuzu kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgeye Helikopter, fırkateyn ve çok sayıda ekip sevk edilmiştir"