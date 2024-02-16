F-16’ların teslim tarihi netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve görev alanındaki konular hakkında açıklama yaptı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 398'e ulaştığı bilgisi verildi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin 18 Şubat'ta 72'nci yılına ulaşacağı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin NATO'ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edeceği vurgulandı.





TASLAK TEKLİF AY SONUNA

F-16 tedarik ve modernizasyon kitleri ile F-35 programına yönelik sorular üzerine bakanlık kaynaklarınca, 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmi Kongre bildiriminin ABD yönetimince 26 Ocak'ta gerçekleştirildiği, taleplere ilişkin Kongre onay sürecinin 11 Şubat'ta tamamlandığı hatırlatıldı. Şubat ayı sonuna kadar taslak teklif ve kabul mektuplarının iletilmesinin beklendiğini belirten kaynaklar, şu bilgileri verdi:





MODERNİZASYON TÜRKİYE’DE

“Teklif ve kabul mektuplarının incelenmesi ve ABD yetkilileriyle birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 haziran-temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Temin ve modernize edilecek F-16'ların kullanımına yönelik iddiaların aksine herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur.”

Türkiye Gökyüzü Kalkanı’nda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de. Ukrayna'ya destek ve ittifakın güçlendirilmesi gündemiyle gerçekleşen toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı. İlk oturumun bitimiyle aile fotoğrafı çekildi, ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplandı. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan'ın Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) Niyet Mektubu'na katılımı için tören düzenlendi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde gerçekleşen törende Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias belgeyi imzaladı. Almanya’nın kurulmasına liderlik ettiği girişim, hava savunma sistemlerinin ortak tedariki ve kullanımı ile ilgili. Türkiye’nin ESSI’ye katılması, NATO müttefikleriyle bağları güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.







