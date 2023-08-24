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Dünya

Yunanistan'da orman yangınlarına 'yetersiz müdahale' protestosu

Yunanistan başkenti Atina'da, Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi tarafından yayınlanan çağrıyla 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadeledeki yetersizlik savunularak eylem düzenlendi.

23:32 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla, kent merkezinde düzenlenen eylemde, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların 6 gündür kontrol altına alınamadığına işaret edildi.

Eylemcilerin gösteride okudukları bildiride, yangınların kontrolden çıkmasının tek nedeninin iklim krizi olmadığı, bunda itfaiye teşkilatındaki personel sayısı ve araç eksikliğinin de payının büyük olduğu ifade edildi.

Eylemciler, "Kurbanlara adalet", "İtfaiye güçlendirilsin", "Ormanlar korunsun" yazılı dövizler taşıdı.


Yangınlarda 19'ü göçmen 20 kişi hayatını kaybetti


Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.


#Yunanistan
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