Yunanistan'da orman yangınlarına 'yetersiz müdahale' protestosu

Yunanistan'ın başta Dedeağaç ve Meriç Bölgesi olmak üzere farklı bölgelerinde 19 Ağustos'tan beri devam eden orman yangınları şiddetli rüzgarlar nedeniyle 6'ncı gününde de kontrol altına alınamadı. Yangınlarda 600 bin dönümün üzerinde ormanlık alan, tarım arazisi ve yerleşim alanı kül oldu.