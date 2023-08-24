Çanakkale Biga'da yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü, asker, polis, jandarma, belediyeler ve AFAD binlerce personelle Çanakkale’de büyük tedirginliğe yol açan yangını söndürmek için dört koldan mücadele ediyor.9 köyde 337 hane ve 1251 kişi alevlere karşı tahliye edildi. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Yangına müdahale eden bir ekip rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle bir süre alevlerin ortasında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının etrafının çevrildiğini ve önünün kesildiğini açıkladı.