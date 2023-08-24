Çanakkale’de büyük mücadele

Çanakkale’de önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Bölgede alevlere Milli Savunma Bakanlığı, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 700’e yakın personel, 8 uçak, 4’ü gece görüş özelliğine sahip 26 helikopter, 639 arazözle iş makinası ve 77 su tankeriyle müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Ulupınar’da 5, Yağcılar’da 4 ev, 10 ahır ve ağıl hasar gördü. 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.





ARALIKSIZ MÜDAHALE

Kentte büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 9 köyde 337 hane ve 1251 kişi tahliye edildi. Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakımevi’nde kalan 72 kişi Terzioğlu KYK Yurdu’na yerleştirildi. Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün de tedbir amacıyla boşaltılacağı duyuruldu. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek yangının hastane ve yerleşim alanına sıçraması engellendi. Alevler dün rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükseldi. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabah saatlerinde yangına müdahale yoğunlaştı.





BOĞAZ KAPATILDI

Alevlere teslim olan bölgede olası tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. İlk gün tek yön kapatılan Çanakkale Boğazı dün çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan Karayolu’nda sivil araç geçişine izin verilmedi. Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda görev yapmak üzere Çanakkale Merkez İskelesi’nde konuşlandırıldı. Yangına müdahale amacıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü kullanan araçların ücretsiz geçişi sağlandı.





18 saat yandı

Bilecik ve Bursa’daki orman yangını, 18'inci saatinde kontrol altına alındı. Bilecik’in Osmaneli'nin Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bursa Yenişehir'e bağlı kırsal Hayriye ve Terziler mahallelerinde etkili olan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açılıp yangın çevrelendi. Sabah da havadan müdahale edilen yangın dün kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





İyi ki varsınız

Yangına müdahale eden bir ekip, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, o anın görüntüsünü “Bazı kahramanlar, iyi ki varlar” mesajıyla paylaştı.



