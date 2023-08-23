Çanakkale'den sevindiren haber: Eceabat'taki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.





Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.





Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.





Eceabat, Gelibolu ve Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait itfaiye ve mikserler ile çevre köylerde bulunan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek sağlandı.

Alevler beş saatte kontrol altına alındı

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanları ile Eceabat Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü de koordineli olarak ekipleri yönetti.





Alevlerin yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.





Bölgede 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.





Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Merkez'de iki günden beri devam eden yangına müdahalenin de aralıksız devam edeceğini ifade etti.





Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Çanakkale’nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 23, 2023







