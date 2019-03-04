Dünya Yunanistandan Türkiye açıklaması Normalleşme istiyoruz
AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme istiyoruz

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme istiyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Apostolakis, “Hava ve denizde meydana gelen kazaya sebebiyet verebilecek ciddi olaylara rağmen biz Yunanistan olarak ilişkilerin normalleşmesi ve tansiyonun düşmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi IHA
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Parlamentonun Savunma ve Dış İlişkiler Komisyonunda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere de değindi ve olumlu mesajlar verdi.

Yunan Bakan Apostolakis şu ifadelere yer verdi:

  • “Hava ve denizde meydana gelen kazaya sebebiyet verebilecek ciddi olaylara rağmen biz Yunanistan olarak ilişkilerin normalleşmesi ve tansiyonun düşmesi için çaba sarf ediyoruz”

Apostolakis, “Bu çerçevede Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede anlaşılan konular gereği mevkidaşım Sayın Akar ile NATO Savunma Bakanları Toplantısında görüştük ve iki ülke arasında teknik heyetlerin görüşmesine karar kıldık. Bu heyetler Güven Arttırıcı Önlemler için atılacak olan gerekli adımları belirleyecek” diye konuştu.

Yunan Bakan Apostolakis, kısa zamanda alınan kararların sonuçlarının görülmesini ve iki ülke arasında uluslararası hukuka uygun bir ilişki sağlanmasını temenni etti.

Apostolakis aynı zamanda Yunanistan’ın savunma diplomasisi ile iletişim kanalı olmayı başardığını belirtti ve Kıbrıs, İsrail, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkeler ile tatbikatlar ve zirveler gerçekleşmesini sağladıklarının altını çizdi.

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