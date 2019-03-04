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Son Dakika: Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı. Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Trump.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Trump.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, kararnamede, ABD'nin INF'de yer alan yükümlülükleri ihlal ettiği savunuldu, derhal önlem alma gereğinden hareket ederek anlaşmanın askıya alındığı kaydedildi.

ABD 'tek taraflı' olarak anlaşmadan çekilmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

ABD 6 ay içinde yükümlülüklerini sonlandıracak

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

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