Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Zafer alayı İranı gerdi
ASYA

​Zafer alayı İran’ı gerdi

Zafer alayı İran’ı gerdi

Bakü’de Azadlık Meydanı’nda düzenlenen zafer geçidi İran’ı rahatsız etti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiiri için, “Kimse Erdoğan’a, Bakü’de okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!” yorumunu yaptı. İran basınına göre, Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade de şiirin “müdahaleci ve kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Cevad Zarif
Cevad Zarif

Karabağ’ın 28 yıl sonra işgalinden kurtulması şerefine Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi, İran’ın kimyasını bozdu. Tahran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiirin İran’ın egemenlik haklarına müdahalecilik olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de düzenlenen görkemli zafer şölenine katılarak bir de konuşma yapmıştı. Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, konuşmasının devamında ise, “Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır” dedi. Erdoğan konuşmasının devamında Aras türküsünün dizelerine yer verdi.

İRAN’I RAHATSIZ ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okuduğu şiir nedeniyle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı: “Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” dedi. İran basınına göre de İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade de şiirin “müdahaleci ve kabul edilemez” olduğunu belirterek Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi’nin bakanlığa çağırıldığını ifade etti.

Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Bolu 2'nci Komando Tugayı'mızın geçiş anı
OYNAT 00:59
Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Bolu 2'nci Komando Tugayı'mızın geçiş anı
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne Bolu 2'nci Komando Tugayı'mız da katıldı. Bakü'deki törende, Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen aynı sayıda Türk askeri yer aldı. Askerlerimizin geçisi sırasında, 'Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardaşlığı' anonsu dikkat çekti.


AZERBAYCAN İKİYE BÖLÜNDÜ

İran Uzmanı Taha Kermani, “İran için Aras meselesi simgesel bir öneme sahip. Türkmençay Anlaşması’yla birlikte İran’ın kuzey komşu bugün Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan dönemin Rusya İmparatorluğu’yla İran Kaçar krallığı arasındaki bir anlaşmayla ikiye bölündü. Türkiye’den akıp gelen Aras nehri iki ülke arasında sınır olarak kabul edildi. Zaman zaman güney-kuzey Azerbaycan tabiri de buradan çıkıyor” dedi.

Azerbaycan'da geçit töreni öncesi halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sokaklara döküldü
OYNAT 00:39
Azerbaycan'da geçit töreni öncesi halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sokaklara döküldü
Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de bugün düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Halk sokaklara döküldü.


İRAN’A GÖRE KENDİ TOPRAKLARI

1990’lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği dağılıp Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar kurulunca da İran kısmında kalan Türklerin Güney Azerbaycan tabirini kullanmaya başladığını aktaran Kermani, “Bu şiirde Güney Azerbaycan’a mesaj verme gibi algılandı” şeklinde konuştu.

TEPKİYE ŞAŞIRDIK

  • Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aras Nehri şiirinin de yer aldığı konuşması, Güney Azerbaycan’ın 10 Aralık 1945 bağımsızlık yıldönümüne denk geldi. Söz konusu şiire İran Dışişleri Bakanı Zarif tepki gösterdi. Gelişmelere şaşırdık çünkü son 90 yılda hiçbir İranlı yetkilinin bu kadar ‘Azerbaycan bizimdir’ dediği duyulmamıştı. Yaşasın Cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali sırasında İranı yetkililerin Ermenistan’a destek verdiğini hatırlatan Türker, “Hatta onlara yardım gönderiyorlardı. 44 gün Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a askeri teçhizatları gönderdiler. Bugün de birden Azerbaycan sevdalısı oldular” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Tarih tekerrür etti: Türk askeri 100 yıl sonra yeniden Bakü'de
DÜNYA
Tarih tekerrür etti: Türk askeri 100 yıl sonra yeniden Bakü'de
Abone Ol Google News
Yaptırım yok tehdit var

Yaptırım yok tehdit var

​Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesini bekliyorlar.
Son elli yılın en sıcağı

Son elli yılın en sıcağı

​Kırk üç ile turuncu alarm verildi.
İhanet pazarlığınınhesabını vereceksin!

İhanet pazarlığının
hesabını vereceksin!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki.
Zafer alayı İran’ı gerdi

Zafer alayı İran’ı gerdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir rahatsız etti.
Belediye de sahte imza atarsa!

Belediye de sahte imza atarsa!

​Şişli Belediyesi skandal bir sahtecilik iddiasıyla gündemde.
CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

​ABD'de Federal Yargıç iki hafta süre verdi.

Olta balıkçılarına <br>3 metre kuralı

Olta balıkçılarına
3 metre kuralı

İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklama yaptı.
Bu mahallede hiç vaka görülmedi

Bu mahallede hiç vaka görülmedi

​Salgın sonrası akın yaşandı: Nüfus 10 katına çıktı.
ABD'den Türkiye'ye <br>S-400 yaptırımı

ABD'den Türkiye'ye
S-400 yaptırımı

Trump'ın veto hakkı kalmadı.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
851 yeni fabrika <br>üretime başladı

851 yeni fabrika
üretime başladı

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar.
Sayılar bugün de yükseldi

Sayılar bugün de yükseldi

​Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.
HDP bir terör <br>sorunudur

HDP bir terör
sorunudur

​Bahçeli'den HDP'yle ilgili sert açıklamalar.

Endişe verici görüntü

Endişe verici görüntü

​Önce köpürdü, sonra maviye döndü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.