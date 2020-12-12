​Zafer alayı İran’ı gerdi

Karabağ’ın 28 yıl sonra işgalinden kurtulması şerefine Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi, İran’ın kimyasını bozdu. Tahran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiirin İran’ın egemenlik haklarına müdahalecilik olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de düzenlenen görkemli zafer şölenine katılarak bir de konuşma yapmıştı. Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, konuşmasının devamında ise, “Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır” dedi. Erdoğan konuşmasının devamında Aras türküsünün dizelerine yer verdi.

İRAN’I RAHATSIZ ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okuduğu şiir nedeniyle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı: “Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” dedi. İran basınına göre de İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade de şiirin “müdahaleci ve kabul edilemez” olduğunu belirterek Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi’nin bakanlığa çağırıldığını ifade etti.

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OYNAT 00:59 Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Bolu 2'nci Komando Tugayı'mızın geçiş anı Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne Bolu 2'nci Komando Tugayı'mız da katıldı. Bakü'deki törende, Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen aynı sayıda Türk askeri yer aldı. Askerlerimizin geçisi sırasında, 'Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardaşlığı' anonsu dikkat çekti. BiP'te paylaş

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AZERBAYCAN İKİYE BÖLÜNDÜ

İran Uzmanı Taha Kermani, “İran için Aras meselesi simgesel bir öneme sahip. Türkmençay Anlaşması’yla birlikte İran’ın kuzey komşu bugün Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan dönemin Rusya İmparatorluğu’yla İran Kaçar krallığı arasındaki bir anlaşmayla ikiye bölündü. Türkiye’den akıp gelen Aras nehri iki ülke arasında sınır olarak kabul edildi. Zaman zaman güney-kuzey Azerbaycan tabiri de buradan çıkıyor” dedi.

OYNAT 00:39 Azerbaycan'da geçit töreni öncesi halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sokaklara döküldü Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de bugün düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Halk sokaklara döküldü.

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İRAN’A GÖRE KENDİ TOPRAKLARI

1990’lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği dağılıp Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar kurulunca da İran kısmında kalan Türklerin Güney Azerbaycan tabirini kullanmaya başladığını aktaran Kermani, “Bu şiirde Güney Azerbaycan’a mesaj verme gibi algılandı” şeklinde konuştu.

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TEPKİYE ŞAŞIRDIK

Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aras Nehri şiirinin de yer aldığı konuşması, Güney Azerbaycan’ın 10 Aralık 1945 bağımsızlık yıldönümüne denk geldi. Söz konusu şiire İran Dışişleri Bakanı Zarif tepki gösterdi. Gelişmelere şaşırdık çünkü son 90 yılda hiçbir İranlı yetkilinin bu kadar ‘Azerbaycan bizimdir’ dediği duyulmamıştı. Yaşasın Cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali sırasında İranı yetkililerin Ermenistan’a destek verdiğini hatırlatan Türker, “Hatta onlara yardım gönderiyorlardı. 44 gün Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a askeri teçhizatları gönderdiler. Bugün de birden Azerbaycan sevdalısı oldular” diyerek tepkisini ortaya koydu.