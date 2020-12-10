Tarih tekerrür etti: Türk askeri 100 yıl sonra yeniden Bakü'de

Azerbaycan'da zafer kutlamaları sürüyor. Bakü'deki törene Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen 2 bin 783 Türk askeri katıldı.
Bakü'den gelen fotoğraflar 1918 yılını hatırlattı.
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Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar
TÜRK ORDUSUTEKRAR BAKÜ'DE
1918 yılında da Türk ordusu Bakü'nün Rusya'nın elinden alınmasından sonra düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
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Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Bolu 2'nci Komando Tugayı'mızın geçiş anı
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne Bolu 2'nci Komando Tugayı'mız da katıldı. Bakü'deki törende, Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen aynı sayıda Türk askeri yer aldı.
Askerlerimizin geçisi sırasında, 'Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardaşlığı' anonsu dikkat çekti.
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Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.