Zanzibar’a eğitim seferi

Afrika’nın önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Tanzanya’nın Zanzibar adasında Türkiye’den giden gönüllüler, bölge halkına eğitim desteği vermeye devam ediyor. Türkiye’den neredeyse 6 bin kilometre uzakta bulunan adaya giden genç Türk gönüllüler, eğitim almakta zorluk çeken yoksul çocukların gelecekte başarılı olmaları için onları, birçok branşta eğitiyor. Sosyal sosyal sorumluluk faaliyetleri sadece eğitimle de kalmıyor. Türk gönüllülerin girişimiyle kurulan Assalam Vakfı’nın Zanzibar’daki eğitim kampüsünde çocuklar eğitim görürken, anneleri ise yine aynı kampüs içerisindeki atölyelerde dikiş kursu, oyuncak bebek, giysi ve çeşitli yöresel ürünler yapmayı öğrenerek hem meslek ediniyor, hem de yaptıkları ürünlerden aile bütçesine katkı sağlıyor.

GELECEĞE HAZIRLIYORLAR

Gönüllü olarak geldiği Zanzibar’da eğitim imkanları kısıtlı olan yoksul çocukların kendilerini geliştirmesine katkı sağlayan Assalam Vakfı’nın Operasyonel Müdürü Ömer Faruk Cura, “Vakıf olarak burada sosyal girişimciliği deniyoruz. Yani bir taraftan burada yaşayan halka destek olurken bir taraftan da bir iş yürütmeye çalışıyoruz” dedi. Cura, Afrikalı çocukları geleceğe hazırlama noktasında gönüllülerin yanı sıra THY ile TİKA’nın da büyük destekleri olduğuna dikkati çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ülkesine dönerek vakıftaki çocuklara gönüllü olarak ders vermeye başlayan Thabit Thabiti ise “Üç aylık gönüllü olarak çalışmaya geldim. Burada bilgisayar ve İngilizce dersi veriyorum. Ayrıca temel seviyede Türkçe dersi de veriyorum. Bu durumdan çok memnunum, burada böyle çocuklarla ve insanlarla karşılaşmak çok güzel oldu benim için” değerlendirmesinde bulundu.