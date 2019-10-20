Dünya Türkiyenin yanındayız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye’nin yanındayız

Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Keşmir’de yasa dışı ilhak ve ablukanın sürdüğünü söyledi. Barış Pınarı Harekatı’nı da desteklediklerini belirten Kayser, “Zor zamanlarda Türkiye bizim için her zaman geldi. Barış Pınarı Operasyonu’nda biz Türkiye’nin yanındayız. Biz siyasi, askeri her adımında Türkiye’nin yanındayız” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Esad Keşmir
Esad Keşmir

Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Cemmu Keşmir, Barış Pınarı Harekatı ve ortak televizyon konusunda açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak’a konuşan Kayser, her şart altında Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Tartışmalı Cemmu Keşmir bölgesinde Hindistan tarafından sürdürülen yasa dışı ilhak ve ablukanın sürdüğünü belirten Kayser, “Hindistan’ın sokağa çıkma yasağını hafiflettiği iddiası kesinlikle doğru değil. Hindistan sadece dünyaya göstermelik olarak böyle bir girişimde bulundu. İnsanların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamasını engelleyen sokağa çıkma yasağı hala olduğu gibi devam ediyor” dedi.

4 AYDIR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

  • Yaklaşık 8 milyon Müslümanın bulunduğu Cemmu Keşmir’deki durumu anlatan Kayser, “Keşmir hakkında Birleşmiş Milletler tarafından alınmış bir karar var. Hindistan’ın da imza attığı bu karara göre Keşmir’in geleceğine ancak Keşmir halkı karar verebilir. Ama şu anda Hindistan bu karardan kaçmak istiyor. Keşmir’de 4 aydır sokağa çıkma yasağı var ve yasak hala devam ediyor. Keşmir konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğini dile getirdi ve biz bundan çok memnunuz” diye konuştu.

BARIŞ PINARI’NA TAM DESTEK

Türkiye’nin sınırını teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Operasyonu’na desteğini yineleyen Kayser, “Zor zamanlarda Türkiye bizim için her zaman geldi. Barış Pınarı Operasyonu’nda biz Türkiye’nin yanındayız. Bu destek yeni değil, Hilafet zamanından beri bu sevgi ve ilişki devam ediyor. Biz siyasi, askeri ne olursa olsun her adımında Türkiye’nin yanındayız” diye konuştu.

Artan İslamofobiye dikkati çeken ve planlanan ortak girişimden bahseden Kayser, “En önemli haber bildiğiniz gibi Pakistan, Türkiye ve Malezya birlikte yeni bir televizyon kanalı açıyor. Bu bizim için çok önemli” dedi.

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