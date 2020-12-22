Zarif Avrupa'yı İran'a zarar vermekle suçladı: ABD ile ortaklar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına ortak olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) tarafları arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Görüşmeleri, "E3 ve AB'nin (Avrupa Birliği) nükleer anlaşmayı korumak için son şansı" olarak niteleyen Zarif, "E3, ABD'nin İranlılara verdiği telafisi imkansız zararların suçunu paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA İran ABD'nin anlaşmaya dönmesine olumlu bakıyor

AB yükümlülüğünü ihlal ediyor

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilerek, yaptırımları devreye soktuğu 2018'den bu yana Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretinde ciddi düşüş olduğunu paylaştığı grafikle gösteren Zarif, "İran ve AB'nin ticaret verileri, E3/AB'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

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Tarafların anlaşmadaki taahhütlerini uygulaması halinde İran'ın da anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceğini belirten Zarif, şöyle devam etti:

"İran, ABD ve E3'ün kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ABD'nin anlaşmadan yasa dışı çekilmesine ve E3'ün (anlaşmadaki) açık ihlallerine yanıt olarak aldığı önlemleri, hızla tersine çevirecektir."

DÜNYA İran’dan yeni nükleer girişim

Nükleer anlaşmanın tarafları İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında video konferans yoluyla toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, anlaşmanın tüm taraflarca tam uygulanması için diyaloğu sürdürme kararı alan bakanlar, ABD'nin anlaşmaya dönme ihtimali bulunduğunu ve ortak çabayla bu konuyu olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını bildirdi.

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