Dünya Zelenski, Zaporizhzhia nükleer santrali felaketinin tüm Avrupayı tehdit edeceği konusunda uyardı
ASYA

Zelenski, Zaporizhzhia nükleer santrali ‘felaketinin’ tüm Avrupa'yı tehdit edeceği konusunda uyardı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rus kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santralindeki oluşabilecek bir “felaket” in tüm Avrupa'yı tehdit edeceği konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenski, Zaporizhzhia nükleer santrali ‘felaketinin’ tüm Avrupayı tehdit edeceği konusunda uyardı
Zaporizhzhia Nükleer Santrali

Zelenskyy akşam konuşmasında, ”İşgalciler tesise sığınarak yakındaki şehirleri ve halkı bombalıyor" dedi.

“Zaporizhzhia Nükleer Santralindeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerini, Türkiye'yi, Gürcistan'ı ve hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri etkileyebilir. Her şey sadece rüzgarın yönüne ve hızına bağlı"

Zaporizhzhia Nükleer Santrali
Zaporizhzhia Nükleer Santrali

“Rusya'nın eylemleri bir felakete neden olursa, sonuçlar şu ana kadar sessiz kalanları da etkileyebilir.” diye ekledi.

Zelenski, uluslararası toplumu “Rusya'ya karşı yeni sert yaptırımlar” benimsemeye ve “nükleer şantaja" boyun eğmemeye çağırdı.

'Rusya acilen geri çekilmeli'

Zelenski, "Tüm Rus birlikleri, herhangi bir koşul olmaksızın derhal fabrikadan ve komşu bölgelerden çekilmelidir"

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporizhzhia, Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline başlamasından kısa bir süre sonra Rus birlikleri tarafından ele geçirildi.

Zaporizhzhia Nükleer Santrali
Zaporizhzhia Nükleer Santrali

Fabrikadaki çatışmalar geçen Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısına konu olmuştu.

Ukrayna, Rusya'yı tesisi olası saldırılar ve silah depolamak için üs olarak kullanmakla suçluyor.

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