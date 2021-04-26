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Dünya Zelenskiy, Putinle görüşme ayarlanması için talimat verdi
ASYA

​Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
​Zelenskiy, Putinle görüşme ayarlanması için talimat verdi
Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Donbas'ta görüşme teklifine cevaben Putin'in kendisini Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Görüşmenin yer ve zaman gibi detayları konusunda Yermak'a Kremlin ile irtibat kurması talimatı verdiğini aktaran Zelenskiy, önemli olanın görüşme ve müzakerelerin gerçekleşmesinin olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, görüşmenin nerede yapılacağı konusunun ise detay olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Nisan'da Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti.

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