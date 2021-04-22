Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon düşüyor

Türkiye, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerinin yüzünü güldürdü

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 'Beklenen sensin' sloganıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ve TDV Kırgızistan Ramazan Program Yöneticisi Ebubekir Kaynak, Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı ilçe ve köyleri ziyaret ederek yardımları ulaştırdı.