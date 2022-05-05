Dünya Zelenskiy Ukraynanın inşası için Marshall Planı istedi
AVRUPA

Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile girdikleri savaş sonrasında ülkelerini yeniden inşa edebilmek için tarihi Marshall Planı'nın modern benzerinin devreye sokulması gerektiğini söyledi. Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Ukraynanın inşası için Marshall Planı istedi
Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi

Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı"na video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını kaydetti.

"YENİ BİR MARSHALL PLANINA İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenskiy, "Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz ve tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyacımız var. Güvenli yaşama geri dönüş, modernleşme ve sosyal kalkınma için para, teknoloji ve uzmanlar gerekiyor." dedi.

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Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün. Ukrayna'nın yeniden kurulması zamanımız ve geleceğimiz için tarihi örnek haline gelmelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sivil ve sorumlu devletlerin Ukrayna'nın savaştan zarar gören bölgelerini ve ekonomi sektörlerini himaye etmesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir." dedi.

MARSHALL PLANI NEDİR?

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.

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