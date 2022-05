Zelenskiy’den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger’a tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesinde "Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" ima eden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’e tepki gösterdi.

"Dünyanın Ukraynalıların cesaretine hazır olmadığı ortaya çıktı" diyen Zelenskiy, "24 Şubat’ta her şeyin nasıl başladığını hatırlayın, dünyadaki birçok kişi Ukrayna’nın büyük çaplı bir savaşa dayanabileceğine bile inanmadı. Neden böyleydi? Çünkü devletimizin potansiyelini değerlendirirken şüphe duyan tüm bu insanlar yanıldıkları için değil, birçoğu Ukrayna’yı hesaba katmak istemedikleri için böyle oldu. Ukrayna’yı hesaba katmak gibi bir alışkanlıkları yoktu" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Rus devleti ne yaparsa yapsın, her zaman ’çıkarlarını dikkate alalım’ diyen birileri var. Bu yıl Davos’ta oldu, binlerce Rus füzesinin Ukrayna’yı vurmasına, on binlerce Ukraynalı öldürülmesine, Bucha ve Mariupol vs. yıkılan şehirlere ve Rus devletinin öldürdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve aşağıladığı kamplarına rağmen. Rusya, tüm bunları Avrupa’da yaptı. Ama yine de Davos’ta Kissinger, derin geçmişten çıkıyor ve Ukrayna’nın bir parçasının Rusya’ya verilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece Rusya, Avrupa’ya yabancılaşmayacak" dedi.

"Kissinger’ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor"

Kissinger’in görüşlerini 1938’de Nazi Almanyasının yatıştırılmasına benzeten, 1938’de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyasının Çekoslovakya’nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması’na atıfta bulunan Zelenskiy, "Kissinger’ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos’ta değil, o zamanın Münih’inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya’sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Kissinger’ın sözleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Ukrayna’nın topraklarının bir kısmını Rusya’ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna’nın Rusya’nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti. İngiliz medyası Kissinger’ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya’ya toprak vermeli" başlığıyla servis etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna’ya barış anlaşmasına varmak için Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya’ya toprak vermeli" şeklinde başlık atmıştı.

FOTOĞRAF 21 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendirdi. Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenskiy, \"Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır.\" diye konuştu. Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, \"Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.\" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki \"özel bir askeri operasyonunu\" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli \"bahaneler uydurmaya\" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: \"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler.\" Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, \"Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı.\" dedi. Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenskiy, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, \"Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır.\" değerlendirmesini yaptı. Vladimir Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı. Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti: \"Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak.\" Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini, \"Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar.\" diye tamamladı. İngiliz askeri yetkilileri yaptıkları açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bilançosunu açıklamaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, kötü taktikler, sınırlı hava koruması, esneklik eksikliği ve hataları tekrarlayan komutanların Rusya için büyük kayıplara yol açtığını söyledi. Rusya üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybetti. Sovyetler Birliği'nin Afgan savaşındaki kayıpları yaklaşık 15 bin ölüm, ek olarak 35.478 yaralı ve 311 kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar Rusya'daki savaşa ilişkin kamuoyu memnuniyetsizliğinin artma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor. Hatta çarpıcı bir analize göre Rusya taarruzunu Haziran ayı ortasında tamamen durdurmak zorunda kalabilir. Rusya'nın kayıpları konusunda kesin rakamı vermeyen Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, \"Rus halkı geçmişte savaşlar sırasında yaşanan kayıplara karşı hassas olduğunu kanıtladı\" dedi.<br><br>İngiltere \"Ukrayna'da verilen kayıplar artmaya devam ettikçe, bunlar daha belirgin hale gelecek ve halkın savaştan duyduğu memnuniyetsizlik ve savaşı dile getirme isteği artabilir.\" diyerek Rusya’da büyüyen tehlikeye dikkat çekti. İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce Rusya'nın tabur taktik gruplarının yaklaşık dörtte birinin 'muharebede etkili olmadığını' açıklamıştı.<br><br>Ukrayna ordusu, şubat ayından bu yana ülkede yaklaşık 28.700 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, Rusya kendi kayıplarını 1.351 olarak veriyor, bu rakam ise mart ayının sonundan bu yana güncellenmedi. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna, 204 Rus uçağı, 168 helikopter, 460 insansız hava aracı, 1.263 tank ve 3.090 zırhlı aracı ve yaklaşık 30.000 askeri imha ettiğini iddia ediyor.<br><br>Ukrayna ordusu, Rusya'nın ayrıca 200 çoklu roketatar sistemi, 2.162 araç, 103 seyir füzesi, 93 uçaksavar sistemi ve 13 tekne kaybettiğini söyledi. Savaş sırasında ölü sayısı tahminleri, savaşın sisli ortamı nedeniyle güvenilmez hâle gelebiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğuda Ruslarla savaşta her gün 100 kadar Ukraynalının öldüğünü söylerken, Donbass bölgesindeki çatışmalar yoğunlaşıyor. 