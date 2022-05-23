Zelenskiy: Rusya ile ticaret olmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.
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