102. yılında Anadolu Ajansının uluslararası habercilik vizyonu

Serdar Karagöz / Anadolu Ajansı Genel Müdürü

Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde Anadolu’nun haklı mücadelesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı bugün 102. yılını kutluyor. Savaşın imkansızlıkları içinde faaliyete başlayan Ajans, yalnızca Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmakla kalmadı, bu tarihsel sürecin en önemli dönüm noktalarını da kayıt altına aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından savaşın seyrini etkileyen kritik olaylara ve Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla nihayete ermesine kadar pek çok önemli gelişmeye şahitlik etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı Anadolu Ajansı’nın 30 Ekim 1923’teki Fransızca bülteniyle tüm dünyaya duyuruldu. Anadolu Ajansı’nın ilk kuruluş yıllarında üstlendiği bu tarihsel misyon, yalnızca savaş şartlarında değil, günümüze kadar gelen süreçte de devam etti.

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Bu sayede Türkiye’nin kaderi, Anadolu Ajansı’nın tarihsel yolculuğuyla bütünleşti.

ETKİ ALANI EN YÜKSEK AJANSLAR ARASINDA

Bugün 13 dilde yayın yapan, 41 ülkede ofisi olan, 100 ülkede temsilciliğe sahip Anadolu Ajansı, Türkiye’nin sınırlarının çok ötesinde, dünyada etki alanı en yüksek haber ajanslarından birisi olarak görevini sürdürüyor. Uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin takip edildiği temel referans kaynaklardan birisi olan Ajansımızın bu başarısındaki en önemli etkenlerden birisi, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası alanda ortaya koyduğu dış politika vizyonudur. Türk dış politikasında “girişimci ve insani dış politika” olarak özetlenen vizyon, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve kalkınmayı ülkemiz açısından öncelik haline getirirken; savaşlardan göç krizine, iklim ve çevre sorunlarından salgınla mücadeleye kadar her alanda bu vizyon, yeni dış politika araçlarıyla hayata geçiriliyor. Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere mevcut ihtilafların barışçı yollardan çözülmesi için yürütülen arabuluculuk faaliyetleri ve dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine yapılan düzenli yardımlarla Türk dış politikasının etki alanı her geçen gün daha da genişliyor.

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MAZLUM VE MAĞDUR COĞRAFYALARIN SESİ

Anadolu Ajansı olarak ülkemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda mazlum ve mağdur coğrafyaların yaşadığı dramı birinci elden dünyaya duyuruyoruz. Bu alanda temel ilkelerimizden birisi, habercilik faaliyetleri yürüttüğümüz coğrafyalarda yaşanan gelişmeleri en doğru ve en hızlı biçimde dünyaya servis etmektir. Bu doğrultuda geçmişten günümüze Bosna, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan, Yemen gibi çatışmaların en yoğun olduğu ülkelerdeki gelişmeleri duyuran temel haber kaynağı olduk.

Mağdur coğrafyalarda habercilik görevimizi yerine getirirken insani ve etik değerleri her şeyin önüne koyarak hareket ediyoruz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk, Anadolu Ajansı’nı bir haber ajansının ötesinde, dünyanın görmezden geldiği ve sessiz kaldığı savaşların en büyük tanığı ve anlatıcısı haline getirdi. 1995’te Bosna Savaşı’nda yaşanan zulmü Çetnikler tarafından esir alınmasına rağmen kayıt altına alan ve dünyaya duyuran haberci arkadaşımız yalnızca haberci olarak değil, insani açıdan da çok önemli bir vazifeyi icra etti. 2013 yılında Bangladeş-Myanmar sınırını gece vakti gizlice kayıkla geçerek Arakan bölgesine geçen muhabirlerimiz, Arakan’daki Müslümanların dramını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurdu. Irak’ta ve Suriye’de savaşın etkilerini ve göçün dramını Anadolu Ajansı muhabirleri kayıt altına aldı. Zorlu coğrafyalarda üstlendiğimiz görevleri

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insani ve vicdani sorumlulukla icra ederken, Halep muhabirimiz Salih Mahmud Leyla gibi bazı arkadaşlarımızı maalesef kaybettik.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NI TÜM DÜNYAYA AKTARDI

Habercilik açısından ajansımızın uluslararası alanda sahip olduğu gücü gösteren en son olaylardan birisi, Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Geçtiğimiz aylarda başlayan savaşta, çatışma bölgelerinde en çok muhabir bulunduran ajans olarak savaşın tüm gelişmelerini dünyaya Anadolu Ajansı aktardı. Hem savaş sahasından en doğru haberleri hem de en çarpıcı görsel içerikleri dünyaya servis ederek önemli bir görevi yerine getirdik. Foto muhabirimiz Wolfgang Schwan’ın çektiği, Rusya’nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı öğretmen Olena Kurilo’nun fotoğrafı, savaşın sembol fotoğrafı oldu. The Guardian, The Times, Independent, CNN ve BBC gibi kuruluşlar başta olmak üzere pek çok uluslararası basın-yayın organı, savaşı ajansımızın içeriklerini kullanarak dünyaya duyurdu.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ TAKİP İÇİN YEŞİL HAT

Uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılarımızı devam ettirmek ve habercilik sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmeyi sürdürmek için yeni faaliyet alanları oluşturuyoruz. Yeşil Hat, Ayrımcılık Hattı ve Teyit Hattı’nı hayata geçirerek bu alanlarda en önde gelen haber kaynağı olmayı hedefliyoruz. Yeşil Hat isimli uygulamamızı dünya gündeminde her geçen gün daha çok yer alan iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik gelişmeleri kayıt altına alan ve bu hususlarda medyaya yön veren bir platform olarak kurguladık. Toplumlar düzeyinde farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada ve ülkemizde bu hususlardaki gelişmeleri farklı dillerdeki içeriklerimizle abonelerimize ücretsiz olarak sunacağız.

NEFRET SUÇLARINA KARŞI AYRIMCILIK HATTI

Ayrımcılık Hattı ile mağdur coğrafyaların dünyadaki sesi olma misyonumuzu sürdüreceğiz. Son yıllarda küresel düzeyde ırkçılık ve ayrımcılık temelli olaylar ciddi bir artış gösterdi. Yalnızca bireyler ve toplumlar düzeyinde değil, devletler düzeyinde de kritik bir seviyeye ulaşan ırk temelli ayrımcılıklar, kadın-erkek eşitsizliği, nefret söylemi, Müslüman karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi ayrımcı uygulamaları Ayrımcılık Hattı ile takip edecek, kayıt altına alacak ve dünyaya duyuracağız.

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DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI

Bir diğer yeni uygulamamız olan Teyit Hattı ise gerek konvansiyonel gerekse de dijital medyada her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelen yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede önemli bir görevi icra edecek. Bu doğrultuda tartışmalı içerikleri inceleyerek sonuçların kamuoyuyla sağlıklı bir şekilde paylaşılmasını ve özellikle dijital platformlardaki dezenformasyonun önlenmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Anadolu Ajansı olarak 102 yıldır üstlendiğimiz tarihsel sorumluluğu en zorlu koşullarda sürdürmeye devam etmek temel hedefimizdir. Bu vazifeyi başarılı bir şekilde yerine getirmek için uluslararası alandaki faaliyetlerimize ağırlık veriyor, kurumsal yapımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte hem küresel haber kaynağı olma vizyonumuzla paralel bir şekilde daha etkin ve hızlı habercilik faaliyetleri yürütecek, hem de dünyadaki mağdur ve mazlum coğrafyaların gözü, kulağı ve sesi olmayı sürdüreceğiz.