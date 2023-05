14 Mayıs’ta ne oldu? Seçimin kazananları ve kaybedenleri

Türkiye özellikle son dönemlerde yaptığı etkin hamleler, dış politika, savunma sanayii, enerji ve askeri güç başta olmak üzere birçok alanda ön plana çıkmaktadır. Haliyle bu dikkat çekici hareketlilik tüm dünyanın gözünün Ankara’ya çevrilmesine neden olmuştur. Batılı siyasetçiler ve dev medya kuruluşları seçim sürecini etkilemek adına yoğun şekilde “Erdoğan karşıtı” bir kampanya yürütmüştür. İngiliz The Economist, Fransız Le Point, Alman Der Spiegel, Avusturya Profil dergileri başta olmak üzere birçok yabancı basın yayın organı Millet İttifakı-Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehinde kampanyaya direkt olarak dahil olmuştur. Öyle ki The Economist dergisi sosyal medya paylaşımlarında her saat başı Erdoğan karşıtlığı çerçevesinde, Kılıçdaroğlu’nu öven haberler yayınlamıştır. Hatta kurumsal hesabın profil kısmında “Erdoğan gitmeli”, “Erdoğan’a oy yok” çağrıları seçim bitimine kadar yer almıştır. Seçim sonuçları beklentileri doğrultusunda gerçekleşmeyince söz konusu ibareler kaldırılmıştır.