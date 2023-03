Afet sonrası yardımların farklı sosyoekonomik boyutları olmalı

Depremin etkilediği alanın büyüklüğü, yıkıcı etkisi ve etkilenen kişi sayısından dolayı, Kahramanmaraş depremi Türkiye’nin karşılaştığı en büyük afetlerden birisi olarak nitelendirildi. Dolayısıyla kurumsal müdahalenin yanı sıra toplumsal ve bireysel olarak her türlü yardım ve destek için çağrı yapıldı. Bu çağrının cevapsız kalmaması ve herkesin bir şekilde yardım etme isteği, Türkiye’de kentleşmeyle birlikte bireyselleşme ve yardımlaşma pratiğinin azaldığına dair bulguları geçersiz kılması açısından oldukça önemli. Çünkü şehirleşmenin olmazsa olmaz şartı haline gelen diğerini görmezden gelme ve yardımlaşmaya dair çekinceli tavır yerini deprem sonrasındaki dayanışmaya bıraktı. TIR’larla gönderilen gıda, kıyafet ve çadır yardımları, bu dayanışmanın somut göstergesi.

Birçok yerde ifade edilen diğer bir konu ise yardım olarak “ikinci el eşya” gönderilmesi. Bu konu, giyim eşyalarının kirli, kullanışlı ve mevsime uygun olmaması üzerinden değerlendiriliyor. Ancak gözden kaçırılan, Türkiye’de yardım dediğimizde aklımıza gelen ilk konunun “kullanılmayan kıyafet” in olduğu meselesi. Yardım, özünde insani bir nitelik taşıyor, çünkü kişinin ihtiyaç sahibini görerek sorumluluk duygusuyla yaklaşımın pratik uygulaması. Türkiye’de ise yardım “kullanılmayan kıyafet”le özdeşleşmiş durumda ne yazık ki. Tabii kıyafet olarak anlaşılan da pantolon, bluz ve kazaktan öteye geçmiyor ve hep standart büyüklükte. Deprem bölgesindeki iki ziyaretimde de en çok şikâyet edilen konuların başında bu standart yaklaşım geliyor. Nasıl ki bir hanede yaş, cinsiyet, kilo gibi farklı özelliklerde üyeler bulunuyorsa afetten etkilenen kişilerin de homojen bir grup olarak değerlendirilmesi doğru değil. Kadınlarla yaptığım sohbette en büyük sorunun standart beden olarak gönderilen ve kendilerine uygun olmayan iç giyim yardımının olduğunu dile getirdiler.

6 Şubat öncesinde sosyal yardım almamış, kendi yeterliliği olan ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye sahip yaklaşık 13 milyon insan 1 gün sonra sosyal yardım sisteminin hedef kitlesi oldu. Dolayısıyla sosyal yardım sisteminde yeni bir hedef kitleyle karşı karşıyayız. Üstelik bu grup niceliksel olarak fazla olmasının yanı sıra aile üyelerini, akrabalarını, yakınlarını, komşularını ve tüm hayatı boyunca sahip olduğu maddi manevi birikimlerini kaybetti. Yani sosyal yardım sisteminde asıl hedef kitle olan “yoksul” olma kriterine göre belirlenen bir hedef kitlesi yok. Maddi yoksunluğun yanı sıra ciddi düzeyde manevi yoksunluk yaşayan bir grup var. Dolayısıyla sosyal yardımları tek boyutlu düşünmekten ziyade her bir sosyal yardım aracının bireyi ve aileyi yeniden ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayacak şekilde çok boyutlu olarak düşünmek ve uygulamak gerekiyor. Tabii ki öncelikli müdahale bireyin güvenli bir şekilde kalabileceği barınma hizmetinin ve gıda teminin sağlanması. Yalnızca bu iki yardımın odağa alınması, depremden etkilenen kişileri hayatta tutabilir ancak yaşamın asıl öznesi yapmaz. Bu nedenle sosyal yardımların gıda ve barınmanın yanı sıra eğitim, sağlık, istihdam, sosyal içerme, rehabilitasyon, vb. farklı alanlarda uygulanması gerekiyor.

Depremin yas dönemi olarak kabul edilen süresi geride kalırken, yardımların niceliğinin ve geliş yoğunluğunun azalması, bu kayıt sistemine olan ihtiyacın en önemli işaretlerinden birisi. Hepimizin gündemi ve öncelikleri değişebilir, değişiyor, ancak devletin “sosyal devlet” kimliği bölgedeki her bireyin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamayı taahhüt ediyor. Bu görev ve sorumluluğun herhangi bir hak kaybına, insanlar arasında herhangi bir soruna veya soru işaretine yol açmaması için sistem barınma özelliklerine göre yapılacak bir sınıflandırmayla sosyal ve ekonomik desteklerin eşit ve adil yürütülmesini kolaylaşacaktır. Mevcut durumda evlerini kaybeden veya evlerine dönemeyenler için çadır, konteyner, kamu kurumlarının lojmanları, vb. farklı seçeneklerle barınma hizmeti sunuluyor. Her bir barınma sisteminin ihtiyacı farklılaşacağı gibi, bu barınma seçeneklerindeki her bir aile kompozisyonu da farklı. Dolayısıyla sosyal yardımlarla bireyi güçlendirerek yeniden sosyal ve ekonomik yaşama katılım amaçlanıyorsa, bu yardımların kayıt altına alınması, hane odaklı takip edilmesi, ihtiyaçlara göre çeşitlenmesi ve nihayetinde bireyi/aileyi güçlendirerek kendi başına yaşamını devam ettirebilecek düzeye getirmesinin hedeflenmesi bütüncül bir sosyal koruma sağlayacaktır.